Задержанные в Британии злоумышленники хотели нанести значительный ущерб базе войск США, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что задержанные в Великобритании по делу о возможной подготовке теракта возле авиабазы Фэрфорд в течение длительного времени находились под наблюдением.

Об этом говорится в сообщении ABC News, которое цитирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Трамп заявил о планах нанести ущерб авиабазе

Трамп прокомментировал инцидент на авиабазе Фэйрфорд в Великобритании. Ее использовали американские военные для проведения операций против Ирана.

По его словам, подозреваемые планировали нанести значительный ущерб авиабазе. "Мы расследовали их деятельность. Они планировали нанести большой ущерб нашей базе", — сообщил глава Белого дома.

Президент США положительно оценил работу британских правоохранительных органов во время задержания.

В свою очередь, британские власти не подтвердили и не установили связи между задержанными и Ираном.

Читайте также: "Он прекрасно понимает мои чувства": Трамп рассказал о переговорах с Си Цзиньпином по поводу Тайваня

В Великобритании расследованием занимается контртеррористическая полиция

27 сентября в Великобритании несколько человек были взяты под стражу по подозрению в совершении преступлений в соответствии с Законом о взрывчатых веществах. Задержание связано с инцидентом вблизи авиабазы Фэйрфорд в графстве Глостершир.

Впоследствии стало известно, что расследованием занимается контртеррористическая полиция. Задержанных подозревают в подготовке теракта.

Ранее Трамп отклонил последнее предложение Ирана об открытии Ормузского пролива и назвал его "неприемлемым".

Читайте также: Трамп удвоил свои усилия по достижению мира в Украине, - Стубб