Задержанные в Британии злоумышленники хотели нанести значительный ущерб базе войск США, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что задержанные в Великобритании по делу о возможной подготовке теракта возле авиабазы Фэрфорд в течение длительного времени находились под наблюдением.
Об этом говорится в сообщении ABC News, которое цитирует Цензор.НЕТ.
Трамп заявил о планах нанести ущерб авиабазе
Трамп прокомментировал инцидент на авиабазе Фэйрфорд в Великобритании. Ее использовали американские военные для проведения операций против Ирана.
По его словам, подозреваемые планировали нанести значительный ущерб авиабазе. "Мы расследовали их деятельность. Они планировали нанести большой ущерб нашей базе", — сообщил глава Белого дома.
Президент США положительно оценил работу британских правоохранительных органов во время задержания.
В свою очередь, британские власти не подтвердили и не установили связи между задержанными и Ираном.
В Великобритании расследованием занимается контртеррористическая полиция
27 сентября в Великобритании несколько человек были взяты под стражу по подозрению в совершении преступлений в соответствии с Законом о взрывчатых веществах. Задержание связано с инцидентом вблизи авиабазы Фэйрфорд в графстве Глостершир.
Впоследствии стало известно, что расследованием занимается контртеррористическая полиция. Задержанных подозревают в подготовке теракта.
Ранее Трамп отклонил последнее предложение Ирана об открытии Ормузского пролива и назвал его "неприемлемым".
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