Трамп отклонил последнее предложение Ирана об открытии Ормузского пролива, назвав его "неприемлемым"

Президент США Дональд Трамп отклонил последнее предложение Ирана об открытии Ормузского пролива. Он назвал предложение Тегерана "неприемлемым".

Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов, передает CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

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Журналисты спросили главу Белого дома, что он думает о плане Ирана.

"Я отвергаю их предложение. Они хотят заключить соглашение, по которому они немедленно откроют пролив, потому что несут значительные потери. Они хотят заключить соглашение, и я считаю, что это нормально. Мне тоже нравится заключать соглашения, но такое соглашение будет неприемлемым", — сказал Трамп.

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Что предшествовало

Напомним, что накануне официальный Тегеран заявил о готовности разблокировать движение судов через Ормузский пролив в течение недели. Ключевыми требованиями иранской стороны являются прекращение военного давления со стороны Соединенных Штатов и снятие ограничений с портовой инфраструктуры.

Официальное предложение Тегерана о прекращении боевых действий было передано американской стороне через посредников еще 16 сентября.

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