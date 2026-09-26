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Новости Переговоры США и Ирана
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Трамп отклонил последнее предложение Ирана об открытии Ормузского пролива, назвав его "неприемлемым"

трамп

Президент США Дональд Трамп отклонил последнее предложение Ирана об открытии Ормузского пролива. Он назвал предложение Тегерана "неприемлемым".

Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов, передает CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

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Журналисты спросили главу Белого дома, что он думает о плане Ирана.

"Я отвергаю их предложение. Они хотят заключить соглашение, по которому они немедленно откроют пролив, потому что несут значительные потери. Они хотят заключить соглашение, и я считаю, что это нормально. Мне тоже нравится заключать соглашения, но такое соглашение будет неприемлемым", — сказал Трамп.

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Что предшествовало

  • Напомним, что накануне официальный Тегеран заявил о готовности разблокировать движение судов через Ормузский пролив в течение недели. Ключевыми требованиями иранской стороны являются прекращение военного давления со стороны Соединенных Штатов и снятие ограничений с портовой инфраструктуры.
  • Официальное предложение Тегерана о прекращении боевых действий было передано американской стороне через посредников еще 16 сентября.

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Автор: 

Иран (3194) переговоры (6056) Трамп Дональд (8276)
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Топ комментарии
+7
трампу треба встигнути укласти угоди до важкої зими.

Він мусить поїхати в тегеран і домовитись з аятолами, які хочуть миру.

Вирішено 99% всіх питань, але трамп відмовляється відступати з ормузької протоки. Якби він погодився, мир був би через 5 хвилин.
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26.09.2026 20:19 Ответить
+6
Доні, досить відкривати - закривати, мов лампу з джином. Нажаль джина в лампі немає
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26.09.2026 20:04 Ответить
+5
Ідіот від якого весь свід заручник
На додачу до підступного сі і маніяка пуйла, трамп як остання крапля яка може остаточно зруйнувати греблю, після якої глобус стани лисим і безлюдним.
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26.09.2026 20:25 Ответить

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