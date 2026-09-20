Иран передал США условия для возобновления переговоров, - Al Jazeera

Тегеран через посредников передал США свои условия для возобновления мирных переговоров.

Об этом в интервью Al Jazeera заявил секретарь Высшего совета безопасности Ирана Мохсен Резаи, сообщает Цензор.НЕТ.

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Условия Ирана

Среди озвученных Ираном условий: прекращение боевых действий на всех фронтах, разблокировка иранских активов и снятие морской блокады. Соответствующие предложения были переданы посредникам из Катара и Пакистана.

По словам Резаи, Тегеран теперь ожидает ответа от президента США Дональда Трампа.

Кроме того, он заявил, что Тегеран пока не принял решение о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия.

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Что предшествовало

17 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону предстоит принять важное решение о дальнейших действиях в отношении Ирана.

Также сообщалось, что иранская делегация получит разрешение на участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе.

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