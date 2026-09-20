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Новости Переговоры США и Ирана
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Иран передал США условия для возобновления переговоров, - Al Jazeera

Іран

Тегеран через посредников передал США свои условия для возобновления мирных переговоров.

Об этом в интервью Al Jazeera заявил секретарь Высшего совета безопасности Ирана Мохсен Резаи, сообщает Цензор.НЕТ.

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Условия Ирана 

Среди озвученных Ираном условий: прекращение боевых действий на всех фронтах, разблокировка иранских активов и снятие морской блокады. Соответствующие предложения были переданы посредникам из Катара и Пакистана.

По словам Резаи, Тегеран теперь ожидает ответа от президента США Дональда Трампа.

Кроме того, он заявил, что Тегеран пока не принял решение о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия.

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Что предшествовало

  • 17 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону предстоит принять важное решение о дальнейших действиях в отношении Ирана.
  • Также сообщалось, что иранская делегация получит разрешение на участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе.

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Автор: 

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Топ комментарии
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Поки Росія не почала агресію проти України, її боялися, і вважали, що її армія, дійсно, здатна на щось серйозне... Результат війни показав, що та "друга армія світу" - така сама, як РСЧА, зразка 1939-41-го років... Те саме отримали США, після початку конфлікту з Іраном...
"Королі" виявилися "голими"...
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20.09.2026 05:59 Ответить
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Тегеран зайняв вичікувальну позицію, зосередивши увагу на внутрішньополітичних процесах у США та Ізраїлі, оскільки результати тамтешніх виборів безпосередньо визначать майбутнє масштабного військового та дипломатичного протистояння в регіоні.
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20.09.2026 01:00 Ответить
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Використання Тегераном стратегічного контролю над Ормузькою та Баб-ель-Мандебською протоками показало безсилля військової машини США. Влада вимірюється не лише ракетами і бомбами, але й здатністю перекривати життєво важливі крани.
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20.09.2026 01:40 Ответить

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