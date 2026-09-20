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Иран передал США условия для возобновления переговоров, - Al Jazeera
Тегеран через посредников передал США свои условия для возобновления мирных переговоров.
Об этом в интервью Al Jazeera заявил секретарь Высшего совета безопасности Ирана Мохсен Резаи, сообщает Цензор.НЕТ.
Условия Ирана
Среди озвученных Ираном условий: прекращение боевых действий на всех фронтах, разблокировка иранских активов и снятие морской блокады. Соответствующие предложения были переданы посредникам из Катара и Пакистана.
По словам Резаи, Тегеран теперь ожидает ответа от президента США Дональда Трампа.
Кроме того, он заявил, что Тегеран пока не принял решение о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия.
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