Иран пока не принимал решения о возобновлении переговоров с США, - Арагчи

Официальный Тегеран пока не определился с вопросом о возобновлении диалога с Вашингтоном. Окончательное решение о возобновлении переговорного процесса с США пока не принято.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Mehr.

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Почему Иран отказывается от переговоров с США?

"Пока не принято никакого решения о возобновлении переговоров с Соединенными Штатами Америки", — сказал Арагчи.

Как отметил он, посредники в лице Катара и Пакистана продолжают обмениваться сообщениями и остаются на связи с Ираном, но это вовсе не переговоры.

"Исламабадский меморандум о взаимопонимании предусматривает прекращение боевых действий, однако США нарушили его и возобновили удары. Но ведь мы договаривались не о временном прекращении огня, мы договаривались о завершении войны, которая теперь вступила в новую фазу", — заверил Арагчи, обосновывая отказ Тегерана от диалога.

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Вопрос об Ормузе

Что касается переговоров с Оманом по поводу Ормузского пролива, Арагчи отметил, что обсуждения продолжаются по техническим вопросам и сосредоточены на определении маршрутов для судоходства.

"Маршруты, которые существовали ранее, больше не работают, должен быть определен новый путь. Сейчас мы разрабатываем временный маршрут, который впоследствии станет окончательным", — сказал иранский министр.

Он добавил, что в этом переговорном процессе участвуют специалисты и военные двух стран, а результат ожидается уже в ближайшее время.

Арагчи также подчеркнул, что технические консультации по определению маршрута проводятся отдельно от любых переговоров о возобновлении транзита через пролив.

"Будет ли открыт Ормузский пролив или нет, зависит от выполнения других условий, которые должны соблюдать американцы", — отметил он.

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Что этому предшествовало?

Трамп пообещал объявить Ормузский пролив территорией США после "разгрома" Ирана.

США заявляют о фактическом контроле над Ормузским проливом, тогда как Тегеран настаивает на своем праве определять условия судоходства. Иран и Оман готовят соглашение о новом маршруте через пролив, однако Тегеран связывает его полное открытие с уступками со стороны США — в частности, с компенсациями, ослаблением санкций и прекращением угроз.

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