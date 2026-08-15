Иран пока не принимал решения о возобновлении переговоров с США, - Арагчи
Официальный Тегеран пока не определился с вопросом о возобновлении диалога с Вашингтоном. Окончательное решение о возобновлении переговорного процесса с США пока не принято.
Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Mehr.
Почему Иран отказывается от переговоров с США?
"Пока не принято никакого решения о возобновлении переговоров с Соединенными Штатами Америки", — сказал Арагчи.
Как отметил он, посредники в лице Катара и Пакистана продолжают обмениваться сообщениями и остаются на связи с Ираном, но это вовсе не переговоры.
"Исламабадский меморандум о взаимопонимании предусматривает прекращение боевых действий, однако США нарушили его и возобновили удары. Но ведь мы договаривались не о временном прекращении огня, мы договаривались о завершении войны, которая теперь вступила в новую фазу", — заверил Арагчи, обосновывая отказ Тегерана от диалога.
Вопрос об Ормузе
Что касается переговоров с Оманом по поводу Ормузского пролива, Арагчи отметил, что обсуждения продолжаются по техническим вопросам и сосредоточены на определении маршрутов для судоходства.
"Маршруты, которые существовали ранее, больше не работают, должен быть определен новый путь. Сейчас мы разрабатываем временный маршрут, который впоследствии станет окончательным", — сказал иранский министр.
Он добавил, что в этом переговорном процессе участвуют специалисты и военные двух стран, а результат ожидается уже в ближайшее время.
Арагчи также подчеркнул, что технические консультации по определению маршрута проводятся отдельно от любых переговоров о возобновлении транзита через пролив.
"Будет ли открыт Ормузский пролив или нет, зависит от выполнения других условий, которые должны соблюдать американцы", — отметил он.
Что этому предшествовало?
- Трамп пообещал объявить Ормузский пролив территорией США после "разгрома" Ирана.
- США заявляют о фактическом контроле над Ормузским проливом, тогда как Тегеран настаивает на своем праве определять условия судоходства. Иран и Оман готовят соглашение о новом маршруте через пролив, однако Тегеран связывает его полное открытие с уступками со стороны США — в частности, с компенсациями, ослаблением санкций и прекращением угроз.
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