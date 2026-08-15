Іран поки не ухвалював рішення про відновлення переговорів зі США, - Арагчі

Офіційний Тегеран поки не визначився щодо повернення до діалогу з Вашингтоном. Остаточного рішення про відновлення переговорного процесу зі США наразі не ухвалено.

Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Mehr.

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Чому Іран відмовляється від переговорів зі США?

"Поки що не ухвалено жодного рішення про відновлення переговорів зі Сполученими Штатами Америки", - сказав Арагчі.

Як зазначив він, посередники в особі Катару і Пакистану продовжують обмінюватись повідомленнями і залишаються в контакті з Іраном, але це зовсім не є переговорами.

"Ісламабадський меморандум про взаєморозуміння передбачає припинення бойових дій, однак США порушили його і відновили удари. Але ж ми домовлялись не про тимчасове припинення вогню, ми домовлялись про завершення війни, яка тепер вступила в нову фазу", - запевнив Арагчі, аргументуючи відмову Тегерана від діалогу.

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Питання Ормузу

Стосовно переговорів з Оманом щодо Ормузької протоки Арагчі зауважив, що обговорення тривають щодо технічних питань і зосереджені на визначенні маршрутів для судноплавства.

Маршрути, що існували раніше, більше не працюють, має бути визначений новий шлях. Зараз ми розробляємо тимчасовий маршрут, який згодом стане остаточним", - сказав іранський міністр.

Він додав, що в цьому переговорному процесі беруть участь фахівці та військові двох країн, а результат очікується вже найближчим часом.

Арагчі також наголосив, що технічні консультації про визначення маршруту проводяться окремо від будь-яких перемовин щодо відновлення транзиту протокою.

"Буде відкрита Ормузька протока чи ні залежить від виконання інших умов, яких мають дотримуватись американці", - зазначив він.

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Що передувало?

Трамп пообіцяв оголосити Ормузьку протоку територією США після "розгрому" Ірану.

США заявляє про фактичний контроль над Ормузькою протокою, тоді як Тегеран наполягає на власному праві визначати умови судноплавства. Іран та Оман готують угоду про новий маршрут через протоку, однак Тегеран пов'язує її повне відкриття з поступками з боку США - зокрема компенсаціями, послабленням санкцій та припиненням погроз.

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