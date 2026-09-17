Вашингтон разрешил делегации Ирана прибыть на заседание Генеральной Ассамблеи ООН

Иранская делегация получит разрешение на участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе.

Об этом в четверг, 17 сентября, сообщил представитель Государственного департамента США, передает Reuters, пишет Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Иранская делегация будет подвергаться ограничениям в США

По словам представителя Государственного департамента США, на членов иранской делегации будут распространяться ограничения на передвижение. Также для них будут действовать запреты на приобретение предметов роскоши и других товаров в соответствии с политикой США.

"Делегация в этом году меньше, чем в прошлом году", - отметил представитель ведомства.

Читайте также: Начался глобальный топливный кризис: ведущие нефтяные компании предупреждают о сокращении запасов и росте цен

Трамп заявлял о желании Ирана заключить соглашение

Недавно президент США Дональд Трамп заявлял, что Иран "очень хочет как можно скорее" заключить соглашение.

Ранее Трамп также говорил о возможном решающем шаге в войне с Ираном.