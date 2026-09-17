Вашингтон дозволив делегації Ірану приїхати на засідання Генасамблеї ООН
Іранська делегація отримає дозвіл на участь у засіданні Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку наступного тижня.
Про це в четвер, 17 вересня, повідомив представник Державного департаменту США, передає Reuters, пише Цензор.НЕТ.
Іранська делегація матиме обмеження у США
За словами речника Державного департаменту США, на членів іранської делегації поширюватимуться обмеження на пересування. Також для них діятимуть заборони на придбання предметів розкоші та інших товарів відповідно до політики США.
"Делегація цього року менша, ніж минулого року", – зазначив представник відомства.
Трамп заявляв про бажання Ірану укласти угоду
Нещодавно президент США Дональд Трамп заявляв, що Іран "дуже хоче якнайшвидше" укласти угоду.
Раніше Трамп також говорив про можливий вирішальний крок у війні з Іраном.
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