Трамп заговорив про вирішальний крок у війні з Іраном

Збройні сили США зберігатимуть присутність на Близькому Сході на рівні, достатньому для можливого відновлення бойових дій. Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон має ухвалити важливе рішення щодо подальших дій стосовно Ірану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише видання Axios.

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Трамп зазначив, що стоїть перед вибором: відновити масштабні військові дії проти Ірану чи обрати інший шлях для припинення конфлікту.

"Мені належить прийняти важливе рішення. Чи хочу я втрутитися й знищити їх [іранський режим], чи ні? Це важливе рішення", – заявив президент США.

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Трамп обговорить подальші кроки з лідерами країн Перської затоки

За словами Трампа, він планує обговорити подальші дії під час зустрічі з лідерами шести країн Перської затоки в рамках Генеральної Асамблеї ООН. У зустрічі мають взяти участь представники Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару, Бахрейну, Кувейту та Оману.

"Я хочу дізнатися, де вони перебувають і як у них справи. Ми завжди дуже дбали про них", – заявив президент США.

Водночас Трамп не повідомив, чи ухвалить рішення щодо подальших дій до чи після проміжних виборів.

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США зберігатимуть військову присутність у регіоні

За словами американських чиновників, Трамп і міністр оборони Піт Гегсет наказали збройним силам США підтримувати необхідний рівень присутності на Близькому Сході до кінця року. Це потрібно для готовності до можливого відновлення бойових дій.

Трамп заявив, що задоволений тим, що військово-морська блокада завадила Ірану експортувати нафту.

"З того часу, як ми розпочали блокаду, жодне судно не зайшло до Ірану. Вони намагалися, і ми їх підірвали", – сказав американський президент.

Він також повідомив, що Тегеран перебуває в прямому контакті з Вашингтоном. За словами Трампа, "іранці, як і раніше, хочуть досягти угоди".

Раніше Трамп заявив, що країни, які не допомагали Вашингтону розблокувати Ормузьку протоку, мають компенсувати Сполученим Штатам завдані збитки.

Також він повідомив, що Іран дуже хоче якнайшвидше укласти угоду зі США

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