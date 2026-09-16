Трамп заявив, що замах у Пенсильванії у 2024 році був змовою демократів

Президент США Дональд Трамп заявив, що замах на нього під час мітингу в Пенсильванії у липні 2024 року був змовою демократів, яка мала усунути його від участі у виборах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ , про це він написав у вівторок у своїй соцмережі Truth Social.

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Трамп заявив про змову демократів

За словами президента США, ФБР за часів колишнього президента Джо Байдена не зробило всього необхідного у справі про стрілянину в Батлері.

Трамп також заявив, що після його вступу на посаду 20 січня значна частина інформації у справі була відсутня, змінена, пошкоджена або зникла.

"Щойно було знайдено нову інформацію! Чому її не знайшли давно? Це все була змова демократів, щоб усунути мене від участі у виборах, яка провалилася", – написав президент США.

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Трамп не навів доказів на підтвердження своїх заяв.

Він також заявив, що колишній директор ФБР Крістофер Рей має понести відповідальність за свої дії під час розслідування замаху. Раніше Трамп уже звинувачував Рея в неналежному веденні цієї справи.

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Що відомо про замах у Батлері

Замах на Трампа стався 13 липня 2024 року під час його мітингу в Батлері, штат Пенсильванія.

Стрілець Томас Метью Крукс відкрив вогонь із даху будівлі. Трамп дістав поранення вуха. Один учасник мітингу загинув, ще двоє були поранені.

Крукса застрелили співробітники Секретної служби США.

ФБР під час розслідування дійшло висновку, що Крукс діяв самостійно. Доказів участі демократів у нападі встановлено не було.

Раніше генпрокурор США Тодд Бланш повідомив про нібито виявлення нової інформації стосовно Крукса. Водночас конкретних деталей він не розкрив.

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