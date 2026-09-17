Трамп заговорил о решающем шаге в войне с Ираном

Вооруженные силы США будут сохранять присутствие на Ближнем Востоке на уровне, достаточном для возможного возобновления боевых действий. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону предстоит принять важное решение относительно дальнейших действий в отношении Ирана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Axios.

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Трамп отметил, что стоит перед выбором: возобновить масштабные военные действия против Ирана или выбрать другой путь для прекращения конфликта.

"Мне предстоит принять важное решение. Хочу ли я вмешаться и уничтожить их [иранский режим], или нет? Это важное решение", - заявил президент США.

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Трамп обсудит дальнейшие шаги с лидерами стран Персидского залива

По словам Трампа, он планирует обсудить дальнейшие действия во время встречи с лидерами шести стран Персидского залива в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Во встрече должны принять участие представители Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Бахрейна, Кувейта и Омана.

"Я хочу узнать, где они находятся и как у них дела. Мы всегда очень заботились о них", - заявил президент США.

В то же время Трамп не сообщил, примет ли он решение о дальнейших действиях до или после промежуточных выборов.

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США сохранят военное присутствие в регионе

По словам американских чиновников, Трамп и министр обороны Пит Хэгсет приказали вооруженным силам США поддерживать необходимый уровень присутствия на Ближнем Востоке до конца года. Это необходимо для готовности к возможному возобновлению боевых действий.

Трамп заявил, что доволен тем, что военно-морская блокада помешала Ирану экспортировать нефть.

"С тех пор, как мы начали блокаду, ни одно судно не зашло в Иран. Они пытались, и мы их потопили", - сказал американский президент.

Он также сообщил, что Тегеран находится в прямом контакте с Вашингтоном. По словам Трампа, "иранцы, как и раньше, хотят достичь соглашения".

Ранее Трамп заявил, что страны, которые не помогали Вашингтону разблокировать Ормузский пролив, должны компенсировать Соединенным Штатам нанесенный ущерб.

Также он сообщил, что Иран очень хочет как можно скорее заключить соглашение с США

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