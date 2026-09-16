Трамп заявил, что покушение в Пенсильвании в 2024 году было заговором демократов

Президент США Дональд Трамп заявил, что покушение на него во время митинга в Пенсильвании в июле 2024 года было заговором демократов, целью которого было лишить его возможности участвовать в выборах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал во вторник в своей социальной сети Truth Social.

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Трамп заявил о заговоре демократов

По словам президента США, ФБР во времена бывшего президента Джо Байдена не сделало всего необходимого по делу о стрельбе в Батлере.

Трамп также заявил, что после его вступления в должность 20 января значительная часть информации по делу отсутствовала, была изменена, повреждена или исчезла.

"Только что была найдена новая информация! Почему ее не нашли раньше? Это все был заговор демократов, чтобы отстранить меня от участия в выборах, который провалился", — написал президент США.

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Трамп не привел доказательств в подтверждение своих заявлений.

Он также заявил, что бывший директор ФБР Кристофер Рэй должен понести ответственность за свои действия в ходе расследования покушения. Ранее Трамп уже обвинял Рэя в ненадлежащем ведении этого дела.

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Что известно о покушении в Батлере

Покушение на Трампа произошло 13 июля 2024 года во время его митинга в Батлере, штат Пенсильвания.

Стрелок Томас Мэтью Крукс открыл огонь с крыши здания. Трамп получил ранение в ухо. Один участник митинга погиб, еще двое были ранены.

Крукса застрелили сотрудники Секретной службы США.

ФБР в ходе расследования пришло к выводу, что Крукс действовал в одиночку. Доказательств причастности демократов к нападению установлено не было.

Ранее генеральный прокурор США Тодд Бланш сообщил о якобы обнаружении новой информации в отношении Крукса. В то же время конкретных деталей он не раскрыл.

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