Іран передав США умови для відновлення переговорів, - Al Jazeera

Тегеран через посередників передав США свої умови для відновлення мирних переговорів.

Про це в інтерв'ю Al Jazeera заявив секретар Вищої ради безпеки Ірану Мохсен Резаї, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Умови Ірану

Серед озвучених Іраном умов: припинення бойових дій на всіх фронтах, розблокування іранських активів та зняття морської блокади. Відповідні пропозиції передали посередникам із Катару та Пакистану.

За словами Резаї, Тегеран тепер очікує відповіді від президента США Дональда Трампа.

Крім цього, він заявив, що Тегеран поки що не ухвалив рішення про вихід з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

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Що передувало

17 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон має ухвалити важливе рішення щодо подальших дій стосовно Ірану.

Також повідомлялося, що іранська делегація отримає дозвіл на участь у засіданні Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку наступного тижня.

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