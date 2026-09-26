УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12509 відвідувачів онлайн
Новини Переговори США та Ірану
3 640 23

Трамп відхилив останню пропозицію Ірану щодо відкриття Ормузької протоки, назвавши її "неприйнятною"

трамп

Президент США Дональд Трамп відхилив останню пропозицію Ірану щодо відкриття Ормузької протоки. Він назвав пропозицію Тегерана "неприйнятною".

Про це він сказав, відповідаючи на питання журналістів, передає CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Журналісти запитали главу Білого дому, що він думає про план Ірану.

"Я відкидаю їхню пропозицію. Вони хочуть укласти угоду, за якою вони негайно відкриють протоку, бо зазнають значних втрат. Вони хочуть укласти угоду, і я вважаю, що це нормально. Мені теж подобається укладати угоди, але така угода буде неприйнятною", - сказав Трамп.

Читайте також: Трамп очікує угоди з Іраном одразу після проміжних виборів у США

Що передувало

  • Нагадаємо, що напередодні офіційний Тегеран заявив про готовність розблокувати рух суден через Ормузьку протоку впродовж тижня. Ключовими вимогами іранської сторони є припинення військового тиску із боку Сполучених Штатів та зняття обмежень із портової інфраструктури.
  • Офіційну пропозицію Тегерана щодо припинення бойових дій передали американській стороні через посередників ще 16 вересня.

Читайте також: Іран передав США умови для відновлення переговорів, - Al Jazeera

Автор: 

Іран (3285) перемовини (3894) Трамп Дональд (8320)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
трампу треба встигнути укласти угоди до важкої зими.

Він мусить поїхати в тегеран і домовитись з аятолами, які хочуть миру.

Вирішено 99% всіх питань, але трамп відмовляється відступати з ормузької протоки. Якби він погодився, мир був би через 5 хвилин.
показати весь коментар
26.09.2026 20:19 Відповісти
+6
Доні, досить відкривати - закривати, мов лампу з джином. Нажаль джина в лампі немає
показати весь коментар
26.09.2026 20:04 Відповісти
+5
Ідіот від якого весь свід заручник
На додачу до підступного сі і маніяка пуйла, трамп як остання крапля яка може остаточно зруйнувати греблю, після якої глобус стани лисим і безлюдним.
показати весь коментар
26.09.2026 20:25 Відповісти

Завантаження...

 
 