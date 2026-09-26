Трамп відхилив останню пропозицію Ірану щодо відкриття Ормузької протоки, назвавши її "неприйнятною"

Президент США Дональд Трамп відхилив останню пропозицію Ірану щодо відкриття Ормузької протоки. Він назвав пропозицію Тегерана "неприйнятною".

Про це він сказав, відповідаючи на питання журналістів, передає CNN, інформує Цензор.НЕТ.

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Журналісти запитали главу Білого дому, що він думає про план Ірану.

"Я відкидаю їхню пропозицію. Вони хочуть укласти угоду, за якою вони негайно відкриють протоку, бо зазнають значних втрат. Вони хочуть укласти угоду, і я вважаю, що це нормально. Мені теж подобається укладати угоди, але така угода буде неприйнятною", - сказав Трамп.

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Що передувало

Нагадаємо, що напередодні офіційний Тегеран заявив про готовність розблокувати рух суден через Ормузьку протоку впродовж тижня. Ключовими вимогами іранської сторони є припинення військового тиску із боку Сполучених Штатів та зняття обмежень із портової інфраструктури.

Офіційну пропозицію Тегерана щодо припинення бойових дій передали американській стороні через посередників ще 16 вересня.

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