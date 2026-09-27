Затримані у Британії зловмисники хотіли завдати великої шкоди базі військ США, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що затримані у Британії у справі про можливу підготовку теракту біля авіабази Фейрфорд тривалий час перебували під спостереженням.

Про це йдеться у повідомленні ABC News, яке цитує Цензор.НЕТ.

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Трамп заявив про плани завдати шкоди авіабазі

Трамп прокоментував інцидент на авіабазі Фейрфорд у Великій Британії. Її використовували американські військові для проведення операцій проти Ірану.

За його словами, підозрювані планували завдати значної шкоди авіабазі. "Ми розслідували їхню діяльність. Вони планували завдати великої шкоди нашій базі", – повідомив глава Білого дому.

Президент США позитивно оцінив роботу британських правоохоронців під час затримання.

Своєю чергою британська влада не підтвердила і не встановила зв’язку між затриманими та Іраном.

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У Британії розслідуванням займається контртерористична поліція

27 вересня у Великій Британії кількох людей взяли під варту за підозрою у скоєнні злочинів відповідно до Закону про вибухові речовини. Затримання пов’язане з інцидентом поблизу авіабази Фейрфорд у графстві Глостершир.

Згодом стало відомо, що розслідуванням займається контртерористична поліція. Затриманих підозрюють у підготовці теракту.

Раніше Трамп відхилив останню пропозицію Ірану щодо відкриття Ормузької протоки та назвав її "неприйнятною".

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