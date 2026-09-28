После инцидента со взрывчаткой: в Великобритании ограничили полеты над авиабазой, которую используют войска США

В Великобритании ограничили использование воздушного пространства над авиабазой "Фэйрфорд", где в выходные произошел инцидент со взрывчаткой.

Об этом говорится в материале Sky News, который цитирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Над авиабазой ввели ограничения

Национальные диспетчеры воздушного движения временно ограничили доступ к зоне воздушного пространства вблизи авиабазы после инцидента, произошедшего в воскресенье.

В настоящее время самолетам запрещено совершать полеты в этой зоне без разрешения полиции. Ограничения также касаются небольших воздушных шаров, воздушных змеев и парашютов в радиусе четырех морских миль от авиабазы.

Ограничения воздушного пространства будут действовать до понедельника, 5 октября.

Читайте также: Приглашение Путина на G20: Лондон отказывается от прямых контактов с РФ

Возле Фэйрфорда задержали подозреваемых

27 сентября в Великобритании несколько человек были взяты под стражу по подозрению в совершении преступлений в соответствии с Законом о взрывчатых веществах в связи с инцидентом вблизи авиабазы "Фэйрфорд" в графстве Глостершир.

Президент США Дональд Трамп заявил, что задержанные по делу о возможной подготовке теракта длительное время находились под наблюдением. По его словам, они "планировали нанести большой ущерб" авиабазе, которую использовали войска США.

Британская полиция 28 сентября допросила пятерых мужчин, задержанных по подозрению в преступлениях, связанных со взрывчатыми веществами, и подготовке к теракту вблизи авиабазы. Впоследствии стало известно, что их отпустят под залог.

Читайте также: Великобритания сократит выплаты за размещение украинских беженцев с 350 до 100 фунтов в месяц