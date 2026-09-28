Після інциденту з вибухівкою: у Британії обмежили польоти над авіабазою, яку використовують війська США

У Великій Британії обмежили використання повітряного простору над авіабазою "Фейрфорд", де вихідними стався інцидент із вибухівкою.

Про це йдеться у матеріалі Sky news, який цитує Цензор.НЕТ.

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Над авіабазою запровадили обмеження

Національні диспетчери повітряного руху тимчасово обмежили доступ до зони повітряного простору поблизу авіабази після інциденту, що стався в неділю.

Наразі літакам заборонено здійснювати польоти в цій зоні без дозволу поліції. Обмеження також стосуються невеликих повітряних куль, повітряних зміїв і парашутів у радіусі чотирьох морських миль від авіабази.

Обмеження повітряного простору діятимуть до понеділка, 5 жовтня.

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Біля Фейрфорда затримували підозрюваних

27 вересня у Британії кількох осіб взяли під варту за підозрою у скоєнні злочинів відповідно до Закону про вибухові речовини у зв’язку з інцидентом поблизу авіабази "Фейрфорд" у графстві Глостершир.

Президент США Дональд Трамп заявив, що затримані у справі про можливу підготовку теракту тривалий час перебували під спостереженням. За його словами, вони "планували завдати великої шкоди" авіабазі, яку використовували війська США.

Британська поліція 28 вересня допитала п’ятьох чоловіків, затриманих за підозрою у злочинах із вибухівкою та підготовці до теракту поблизу авіабази. Згодом стало відомо, що їх відпустять під заставу.

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