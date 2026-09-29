Под видом "оздоровления" в РФ депортировали 31 украинского ребенка: подозревают двух представителей оккупационных властей Донецка

Служба безопасности собрала доказательную базу в отношении еще двух злоумышленников, причастных к незаконному вывозу украинских детей в РФ.

Об этом сообщили пресс-служба СБУ и Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Речь идет о главе оккупационной администрации Донецка – Алексее Кулемзине и его подчиненной – руководительнице "отдела по делам семьи и детей" – Елене Вербовской.

Согласно материалам дела, они участвовали в организации депортации украинских детей в пансионат "Поляны" под Москвой, который входит в структуру Управления делами президента РФ.

Таким образом фигуранты реализовали так называемое "постановление № 84", подписанное Денисом Пушилиным.

Установлено, что "документ" предусматривал вывоз несовершеннолетних жителей с временно оккупированных территорий нашего государства в страну-агрессора под предлогом "оздоровления".

К выполнению этого решения Пушилин привлек свою "советницу" Элеонору Федоренко и бывшую руководительницу "службы по делам семьи и детей "ДНР" — Светлану Майбороду.

Напомним, осенью 2024 года СБУ заочно сообщила им о подозрении в совершении военных преступлений.

Как выяснило расследование, чиновники организовали принудительную вывозку в РФ как минимум 31 украинского ребенка. Среди них — 16 мальчиков и 15 девочек.

По данным следствия, 22 несовершеннолетних украинцев рашисты депортировали из временно оккупированного Мариупольского района. В частности, троих детей принудительно забрали у родного отца, которого впоследствии заключили в Оленевскую колонию.

Еще 9 детей враг насильно забрал из детских социальных центров в Шахтерске и Харцызе.

Помимо перемещения депортированных в "пансионат Путина", часть детей передавали "под опеку" гражданам РФ. Так, например, одного несовершеннолетнего из Мариуполя принудительно отдали уполномоченной президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Тем самым фигуранты грубо нарушили требования ст. 49 Конвенции (IV) о защите гражданского населения во время войны, которой запрещается осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории.

В настоящее время следователи Службы безопасности заочно сообщили Кулемзину и Вербовской о подозрении. Поскольку пособники врага скрываются на временно оккупированной части территории Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности.

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