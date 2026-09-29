Норвегия выделяет 25 млн крон на поиск и возвращение депортированных Россией украинских детей и помощь пленным

Норвегия выделяет дополнительные 25 млн норвежских крон на гуманитарные программы для украинцев, пострадавших в результате российской агрессии. Средства будут направлены на поиск депортированных и принудительно перемещенных детей, их реинтеграцию после возвращения, а также на работу по поиску пропавших без вести гражданских лиц и военнопленных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе правительства Норвегии от 29 сентября.

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По данным норвежского правительства, многие украинские дети до сих пор находятся в России после незаконной депортации или принудительного перемещения. Кроме того, неизвестное количество украинских граждан незаконно удерживается РФ, а семьи многих гражданских лиц и военнопленных не имеют информации о местонахождении своих близких.

"Незаконная агрессивная война России против Украины привела к серьезным нарушениям международного гуманитарного права и прав человека. Мы должны и в дальнейшем привлекать внимание к этим нарушениям и делать все возможное, чтобы поддержать украинцев, пострадавших от войны", - заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

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На что будут направлены средства

Из нового пакета 15 млн норвежских крон выделят ЮНИСЕФ. Деньги пойдут на поиск пропавших украинских детей и поддержку реинтеграции детей, которых удалось вернуть в Украину. Эти средства являются частью более широкого взноса Норвегии в размере 132 млн крон в гуманитарную программу ЮНИСЕФ в Украине.

Еще 10 млн крон получит Центральное агентство по розыску Международного комитета Красного Креста.

"Эти средства помогут разыскивать пропавших без вести, поддерживать усилия по возвращению большего числа людей домой, а также будут способствовать реабилитации и реинтеграции пострадавших от войны", - подчеркнул Эйде.

Отдельно Норвегия выделяет 90 млн крон на более широкую гуманитарную деятельность МККК в Украине.

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Конференция по возвращению украинцев

О новой поддержке объявили во время международной конференции "Пути к миру: возвращение украинских детей, задержанных гражданских лиц и военнопленных", которая проходит 28–29 сентября в Торонто. Ее совместно организовали Норвегия, Канада и Украина.

Норвежскую делегацию возглавляет государственный секретарь Эйвинд Вад Петерссон. Он также будет модерировать дискуссию, посвященную украинским гражданским лицам, незаконно удерживаемым Россией.

Как отмечает правительство Норвегии, по имеющимся сообщениям, удерживаемые Россией украинские гражданские лица подвергаются изоляции, пыткам и другим формам бесчеловечного или унижающего достоинство обращения. Им нередко отказывают в надлежащей медицинской помощи, достаточном питании и доступе к юридической помощи.

С 2022 года Норвегия выделила более 1 млрд крон на работу ЮНИСЕФ в Украине, из которых около 80 млн были целевым образом направлены на помощь незаконно депортированным и принудительно перемещенным детям. Еще более 1 млрд крон за этот период страна выделила Международному комитету Красного Креста, в частности 40 млн - Центральному агентству по розыску.

Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, в следующем году Норвегия планирует выделить на поддержку Украины 85 млрд норвежских крон (примерно 9 млрд долларов).

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