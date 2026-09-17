Украинцам в Норвегии продлят временную защиту

Срок действия программы коллективной защиты для украинских беженцев в Норвегии планируется продлить до 2027 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет норвежское издание NRK.

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В Норвегии готовят продление программы

В четверг, 17 сентября, министр труда и социальной защиты Норвегии Кьерсти Стенсенг сообщила, что правительство поддерживает продление программы временной защиты для украинских беженцев до 2027 года.

"Эта программа организована по-разному в разных странах. Мы заявляем, что она не должна прекращаться в 2027 году, это очевидно", - сказала Стенсенг.

Для украинских беженцев также планируется ввести новую программу временной защиты, которая начнет действовать с лета 2027 года.

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Для получения нового разрешения нужно будет работать

Новая программа будет охватывать людей, которые ранее уже получали временную защиту, но срок её действия истек 17 сентября.

Заявители должны будут работать и иметь стабильный доход.

"Те, кто сейчас не работает, в ближайшее время смогут устроиться на работу и подать заявку на вид на жительство уже на этом основании", - заявила министр труда.

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Теперь правительство должно вынести предложение на общественное обсуждение. Оно продлится шесть недель.

Порядок получения вида на жительство будет применяться к людям, которые сейчас находятся в Норвегии.

В настоящее время в Норвегии по программе временной защиты находятся около 25 тысяч украинских беженцев.

Ранее сообщалось, что почти 230 тысяч украинцев в возрасте 18–24 лет пересекли границу с Молдовой за 13 месяцев.