Українцям у Норвегії продовжать тимчасовий захист

Термін дії програми колективного захисту для українських біженців у Норвегії планують продовжити до 2027 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише норвезьке видання NRK.

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У Норвегії готують продовження програми

У четвер, 17 вересня, міністр праці та соціального захисту Норвегії К’єрсті Стенсенг повідомила, що уряд підтримує продовження програми тимчасового захисту для українських біженців до 2027 року.

"Ця програма організована по-різному в різних країнах. Ми заявляємо, що вона не повинна припинятися у 2027 році, це очевидно", – сказала Стенсенг.

Для українських біженців також планують запровадити нову програму тимчасового захисту, яка почне діяти з літа 2027 року.

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Для нового дозволу потрібно буде працювати

Нова програма охоплюватиме людей, які раніше вже отримували тимчасовий захист, але термін його дії закінчився 17 вересня.

Заявники повинні будуть працювати та мати стабільний дохід.

"Ті, хто зараз не працює, найближчим часом зможуть влаштуватися на роботу і подати заявку на вид на проживання вже на цій підставі", – заявила міністр праці.

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Тепер уряд має винести пропозицію на громадське обговорення. Воно триватиме шість тижнів.

Порядок отримання дозволу на проживання застосовуватиметься до людей, які зараз перебувають у Норвегії.

Наразі в Норвегії за програмою тимчасового захисту перебувають близько 25 тисяч українських біженців.

Раніше повідомлялося, що майже 230 тисяч українців 18-24 років перетнули кордон з Молдовою за 13 місяців.