Норвегія виділяє 25 млн крон на пошук і повернення депортованих Росією українських дітей та допомогу полоненим

Норвегія виділяє додаткові 25 млн норвезьких крон на гуманітарні програми для українців, які постраждали внаслідок російської агресії. Кошти спрямують на пошук депортованих і примусово переміщених дітей, їхню реінтеграцію після повернення, а також роботу з пошуку зниклих безвісти цивільних та військовополонених.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у пресрелізі уряду Норвегії від 29 вересня.

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За даними норвезького уряду, багато українських дітей досі перебувають у Росії після незаконної депортації або примусового переміщення. Крім того, невідома кількість українських цивільних незаконно утримується РФ, а родини багатьох цивільних і військовополонених не мають інформації про місцеперебування своїх близьких.

"Незаконна агресивна війна Росії проти України призвела до серйозних порушень міжнародного гуманітарного права та прав людини. Ми маємо й надалі привертати увагу до цих порушень і робити все можливе, щоб підтримати українців, які постраждали від війни", – заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

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На що спрямують кошти

Із нового пакета 15 млн норвезьких крон виділять UNICEF. Гроші підуть на пошук зниклих українських дітей та підтримку реінтеграції дітей, яких вдалося повернути до України. Ці кошти є частиною ширшого внеску Норвегії у розмірі 132 млн крон у гуманітарну програму UNICEF в Україні.

Ще 10 млн крон отримає Центральне агентство з розшуку Міжнародного комітету Червоного Хреста.

"Ці кошти допоможуть розшукувати зниклих безвісти, підтримувати зусилля з повернення більшої кількості людей додому, а також сприятимуть реабілітації та реінтеграції постраждалих від війни", – наголосив Ейде.

Окремо Норвегія надає 90 млн крон на ширшу гуманітарну діяльність МКЧХ в Україні.

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Конференція щодо повернення українців

Про нову підтримку оголосили під час міжнародної конференції "Шляхи до миру: повернення українських дітей, затриманих цивільних та військовополонених", яка проходить 28–29 вересня у Торонто. Її спільно організували Норвегія, Канада та Україна.

Норвезьку делегацію очолює державний секретар Ейвінд Вад Петерссон. Він також модеруватиме дискусію, присвячену українським цивільним, яких незаконно утримує Росія.

Як зазначає уряд Норвегії, за наявними повідомленнями, утримувані Росією українські цивільні зазнають ізоляції, катувань та інших форм нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження. Їм нерідко відмовляють у належній медичній допомозі, достатньому харчуванні та доступі до юридичної допомоги.

З 2022 року Норвегія надала понад 1 млрд крон на роботу UNICEF в Україні, з яких близько 80 млн були цільово спрямовані на допомогу незаконно депортованим і примусово переміщеним дітям. Ще понад 1 млрд крон за цей період країна надала Міжнародному комітету Червоного Хреста, зокрема 40 млн – Центральному агентству з розшуку.

Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, наступного року Норвегія планує виділити на підтримку України 85 млрд норвезьких крон (приблизно $9 млрд).

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