Під виглядом "оздоровлення" до РФ депортували 31 українську дитину: підозрюють 2 представників окупаційної влади Донецька

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще двох зловмисників, які причетні до незаконного вивезення українських дітей до РФ.

Про це повідомила пресслужба СБУ та Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Йдеться про керівника окупаційної адміністрації Донецька – Олексія Кулемзіна та його підлеглу – очільницю "відділу у справах сім’ї та дітей" – Олену Вербовську.

За матеріалами справи, вони брали участь в організації депортації українських дітей до пансіонату "Поляни" під Москвою, який входить до структури управління справами президента РФ.

У такий спосіб фігуранти реалізували так звану "постанову № 84", яку підписав Денис Пушилін.

Встановлено, що "документ" передбачав вивезення неповнолітніх мешканців з тимчасово захоплених територій нашої держави до країни-агресора під приводом "оздоровлення".

До виконання цього рішення Пушилін залучив свою "радницю" Елеонору Федоренко і ексочільницю "служби у справах сім’ї та дітей "ДНР" – Світлану Майбороду .

Нагадаємо, восени 2024 року СБУ заочно повідомила їм про підозру за вчинення воєнних злочинів.

Як з’ясувало розслідування, посадовці організували примусове вивезення до РФ щонайменше 31 української дитини. Серед них – 16 хлопців та 15 дівчат.

За даними слідства, 22 неповнолітніх українців рашисти депортували з тимчасово окупованого Маріупольського району. Зокрема, трьох дітей примусово забрали у рідного батька, якого згодом ув’язнили до Оленівської колонії.

Ще 9 дітей ворог примусово забрав з дитячих соціальних центрів у Шахтарську та Харцизьку.

Окрім переміщення депортованих до "пансіонату Путіна", частину дітей передавали "під опіку" громадянам РФ. Так, наприклад, одного неповнолітнього з Маріуполя примусово віддали уповноваженій президента РФ з прав дитини Марії Львовій-Бєловій.

Тим самим фігуранти грубо порушили вимоги ст. 49 Конвенції (IV) про захист цивільного населення під час війни, якою забороняється здійснювати примусове переселення або депортацію осіб з окупованої території.

Наразі слідчі Служби безпеки заочно повідомили Кулемзіну та Вербовській про підозру. Оскільки ворожі поплічники переховуються на тимчасово окупованій частині території України, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.

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