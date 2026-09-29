Ту-154 разбился в Амурской области РФ: погибли 6 членов экипажа (обновлено). ВИДЕО+ФОТО

В Амурской области РФ разбился самолет. По предварительным данным, погибли шесть членов экипажа.

Об этом пишут российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

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Это произошло в районе села Красноярово.

Всего на борту находились семь человек.

Шесть членов экипажа погибли, один человек госпитализирован с ранениями.

Пожарные службы тушат возгорание. Самолет принадлежит авиагруппе "Украинка".

Позже стало известно, что речь идет о Ту-154. Среди причин - взрыв топлива в самолете.

Также в сети обнародовали фото с места падения. Там предполагают, что упал стратегический бомбардировщик Ту-95МС, часто используемый для пуска крылатых ракет по Украине.

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