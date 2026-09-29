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Ту-154 разбился в Амурской области РФ: погибли 6 членов экипажа (обновлено). ВИДЕО+ФОТО
В Амурской области РФ разбился самолет. По предварительным данным, погибли шесть членов экипажа.
Об этом пишут российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Это произошло в районе села Красноярово.
Всего на борту находились семь человек.
Шесть членов экипажа погибли, один человек госпитализирован с ранениями.
Пожарные службы тушат возгорание. Самолет принадлежит авиагруппе "Украинка".
Позже стало известно, что речь идет о Ту-154. Среди причин - взрыв топлива в самолете.
Также в сети обнародовали фото с места падения. Там предполагают, что упал стратегический бомбардировщик Ту-95МС, часто используемый для пуска крылатых ракет по Украине.
Топ комментарии
+19 Germes #584709
показать весь комментарий29.09.2026 15:41 Ответить Ссылка
+17 Старый зольдат
показать весь комментарий29.09.2026 15:42 Ответить Ссылка
+14 alex alex #624085
показать весь комментарий29.09.2026 15:38 Ответить Ссылка
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