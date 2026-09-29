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Новини В Росії впав літак
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Ту-95МС впав в Амурській області РФ: 6 членів екіпажу загинули (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

В Амурській області РФ впав літак. Попередньо, загинули шестеро членів екіпажу.

Про це пишуть російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Це сталося в районі села Красноярово.

Загалом на борту перебували семеро людей.

Шестеро членів екіпажу загинули, одну людину госпіталізували з пораненнями.

Пожежні служби гасять займання. Літак належить авіагрупі "Українка".

Згодом стало відомо, що йдеться про Ту-154. Серед причин - вибух пального в літаку.

Також у мережі оприлюднили фото з місця падіння. Там припускають, що впав стратегічний бомбардувальник Ту-95МС, який часто використовується для пуску крилатих ракет по Україні.

Літак впав в Амурській області Росії: майже весь екіпаж загинув

Згодом у російському Міноборони підтвердили, що впав Ту-95 "під час виконання навчально-тренувального польоту".

Водночас там додали, що літак виконував політ без боєкомплекту.

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Автор: 

росія (47955) літак (2617) Амурська область РФ (1)
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Топ коментарі
+19
Правильно писати - здохли.
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29.09.2026 15:41 Відповісти
+17
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29.09.2026 15:42 Відповісти
+14
маловато ! маловато будет !
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29.09.2026 15:38 Відповісти

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