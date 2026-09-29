Ту-95МС впав в Амурській області РФ: 6 членів екіпажу загинули (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

В Амурській області РФ впав літак. Попередньо, загинули шестеро членів екіпажу.

Про це пишуть російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Це сталося в районі села Красноярово.

Загалом на борту перебували семеро людей.

Шестеро членів екіпажу загинули, одну людину госпіталізували з пораненнями.

Пожежні служби гасять займання. Літак належить авіагрупі "Українка".

Згодом стало відомо, що йдеться про Ту-154. Серед причин - вибух пального в літаку.

Також у мережі оприлюднили фото з місця падіння. Там припускають, що впав стратегічний бомбардувальник Ту-95МС, який часто використовується для пуску крилатих ракет по Україні.

Згодом у російському Міноборони підтвердили, що впав Ту-95 "під час виконання навчально-тренувального польоту".

Водночас там додали, що літак виконував політ без боєкомплекту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вибух пролунав на Амурському газохімічному комплексі в Росії: є загиблий, понад 100 постраждалих. ВIДЕО