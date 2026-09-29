Ту-95МС впав в Амурській області РФ: 6 членів екіпажу загинули (оновлено). ВІДЕО+ФОТО
В Амурській області РФ впав літак. Попередньо, загинули шестеро членів екіпажу.
Про це пишуть російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Це сталося в районі села Красноярово.
Загалом на борту перебували семеро людей.
Шестеро членів екіпажу загинули, одну людину госпіталізували з пораненнями.
Пожежні служби гасять займання. Літак належить авіагрупі "Українка".
Згодом стало відомо, що йдеться про Ту-154. Серед причин - вибух пального в літаку.
Також у мережі оприлюднили фото з місця падіння. Там припускають, що впав стратегічний бомбардувальник Ту-95МС, який часто використовується для пуску крилатих ракет по Україні.
Згодом у російському Міноборони підтвердили, що впав Ту-95 "під час виконання навчально-тренувального польоту".
Водночас там додали, що літак виконував політ без боєкомплекту.
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