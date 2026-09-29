Агентку ГРУ РФ, готовившую подрыв автомобиля ВСУ и здания полиции в Виннице, приговорили к 15 годам тюрьмы, - СБУ

На основании доказательств, собранных контрразведкой и следователями Службы безопасности, к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества была приговорена агентка российской военной разведки (более известной как "ГРУ"), разоблаченная в марте 2025 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Что известно о предательнице?

Как отмечается, сотрудники СБУ задержали злоумышленницу в результате спецоперации в Виннице, когда она готовила подрыв автомобиля ВСУ и административного здания полиции с помощью самодельных бомб.

Как выяснило расследование, подготовкой терактов занималась завербованная рашистами безработная жительница Киевской области.

В поле зрения рашистов женщина попала во время поиска "легких" заработков в Telegram-каналах.

"После вербовки предательница прибыла в Винницу и поселилась в съемной квартире. Затем агент получила от куратора из РФ координаты тайника, из которого забрала два самодельных взрывных устройства (СВУ)", - говорится в сообщении.

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Согласно инструкции врага, его сообщница должна была установить взрывчатку сначала под автомобиль украинского военнослужащего, а вторую - возле райотдела полиции.

Рядом с каждым местом запланированного теракта злоумышленница должна была разместить скрытые видеокамеры с функцией удаленного доступа для группы РФ.

Подробности

Используя "фотоловушки", российские спецслужбисты надеялись отследить потенциальные "цели" и дистанционно активировать самодельные бомбы.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили агентку и задержали ее "на горячем", когда она устанавливала замаскированную камеру возле автомобиля военнослужащего ВСУ.

В ходе обысков у задержанной изъяли два СВП и мобильный телефон с доказательствами ее работы на врага.

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Какое решение принял суд?

По материалам Службы безопасности суд признал злоумышленницу виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).