Агентку ГРУ РФ, яка готувала підрив авто ЗСУ та будівлі поліції у Вінниці, засудили до 15 років тюрми, - СБУ

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років увʼязнення з конфіскацією майна отримала агентка російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), яку викрили у березні 2025 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Що про зрадницю відомо?

Як зазначається, співробітники СБУ затримали зловмисницю за результатом спецоперації у Вінниці, коли вона готувала підрив авто ЗСУ та адмінбудівлі поліції за допомогою саморобних бомб.

Як зʼясувало розслідування, підготовкою терактів займалася завербована рашистами безробітна мешканка Київщини.

До уваги рашистів жінка потрапила під час пошуку "легких" заробітків у Телеграм-каналах.

"Після вербування зрадниця прибула до Вінниці та оселилась в орендованій квартирі. Далі агентка отримала від куратора з рф координати схрону, з якого забрала два саморобні вибухові пристрої (СВП)", - йдеться у повідомленні.

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За інструкцією ворога його поплічниця мала встановити вибухівки спочатку під авто українського воїна, а другу - біля райвідділу поліції.

Поруч з кожним місцем запланованого теракту зловмисниця мала розмістити приховані відеокамери з функцією віддаленого доступу для гру РФ.

Деталі

Використовуючи "фотопастки", російські спецслужбісти сподівалися відстежити потенційні "цілі" та дистанційно активувати саморобні бомби.

Співробітники СБУ завчасно викрили агентку і затримали її "на гарячому", коли вона облаштовувала замасковану камеру поблизу авто військового ЗСУ.

Під час обшуків у затриманої вилучено два СВП та мобільний телефон із доказами її роботи на ворога.

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Що вирішив суд?

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).