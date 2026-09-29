В оккупированном Мариуполе продажи квартир в новостройках выросли на 230% за год: за июль было продано 305 квартир
Во временно оккупированном Мариуполе стремительно растут продажи квартир в новостройках. В июле было продано 305 квартир, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 230%.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
По его данным, одним из факторов спроса является льготная ипотека под 2% годовых. На данный момент в 14 крупных жилых проектах России уже продано 3097 из 7088 квартир - 43,7% от общего количества.
"То есть перед нами уже полноценный массовый рынок недвижимости. Старые комплексы постепенно распродаются, а вместо них застройщики постоянно возводят новые сотни и тысячи квартир", - отметил Андрющенко.
По его словам, Россия создала в оккупированном городе финансовый механизм, с помощью которого квартиры переходят в частную собственность россиян.
Наибольшая доля квартир из первой волны ипотечной застройки продана в жилом комплексе "Дом с часами" - 204 из 234, или 87%.
В "Резиденции" продано 167 из 237 квартир (70%), в "Резиденции II" - 97 из 152 (64%), в "Мираполисе" - 182 из 289 (63%).
В "Ленинградском квартале" продано 1499 из 2453 квартир – 61%. В "Резиденции III" реализовано 82 из 136 квартир (60%), а в комплексе "Олимпийский" – 47 из 81 (58%).
Таким образом, по данным Андрющенко, самые старые жилые проекты оккупантов уже прошли основную фазу продаж, при этом застройщики продолжают выводить на рынок новые квартиры.
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