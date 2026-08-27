Оккупанты готовят новые сносы домов в Мариуполе: жителей предупреждают о выселении, – Центр изучения оккупации

Во временно оккупированном Мариуполе готовят новую волну сноса жилых домов. На этот раз под снос может попасть сектор малоэтажной застройки на Левобережье, а жителей этого района уже начали предупреждать о предстоящем выселении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко.

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На месте домов планируется ипотечная застройка

По информации источников Центра, речь идет о так называемых "финских домах" в секторе между улицами Межевой и Украинского Казачества, которая ранее называлась Орджоникидзе.

Андрющенко утверждает, что оккупационные власти уже приняли решение об их сносе. Землю после сноса жилья, по его данным, планируют отвести под новую ипотечную застройку.

Жителей района тем временем начали вызывать в так называемое управление ЖКХ на бульваре Шевченко, 301Б. Там людей предупреждают, что они должны покинуть свои квартиры, поскольку дома планируют снести.

"В Мариуполе готовятся к новой волне сносов, выбрасывая мариупольцев на улицу. Снова", — заявил Андрющенко.

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После сноса - очередь на компенсационное жилье

По его словам, сейчас жильцам оформляют акты на снос. После этого людей должны поставить в очередь на получение компенсационного жилья.

В то же время Андрющенко обращает внимание на главную проблему: людям не объясняют, где они должны жить с момента сноса их домов до фактического получения другой квартиры.

По имеющейся информации, мариупольцев планируют переселять в квартиры из так называемого муниципального жилищного фонда. Часть этого фонда оккупационные власти формируют за счет жилых помещений, которые объявляют "бесхозными".

Таким образом, по словам Андрющенко, люди рискуют лишиться собственного жилья ради новой застройки, получив взамен лишь перспективу ждать квартиру из муниципального фонда.

"Главный вопрос — где люди будут жить в период между сносом их дома и фактическим получением компенсационной квартиры, а также почему они вообще должны покинуть свои дома — остается без ответа", — подчеркнул руководитель Центра изучения оккупации.

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