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Новости Присвоение россиянами недвижимости на ВОТ
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Оккупанты готовятся конфисковать более 34 тысяч объектов жилья украинцев для передачи гражданам РФ, - BBC

Россия готовится конфисковать более 34 тысяч объектов недвижимости украинцев на оккупированных территориях

Российские оккупационные власти с 2024 года конфисковали или определили для конфискации не менее 34 002 объекта недвижимости, принадлежащих гражданам Украины, на временно оккупированных территориях. Речь идет о квартирах, частных домах и дачах, которые в дальнейшем могут быть переданы гражданам РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании BBC Verify и Русской службы BBC.

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Больше всего жилья, которое оккупанты признали или планируют признать "бесхозным", зафиксировано в Мариуполе — 14 308 объектов. Далее следуют Луганск с 6 975 объектами и Мелитополь, где выявили 3 033 таких объекта.

По данным журналистов, оккупационная администрация проводит переучет недвижимости в соответствии с российским законодательством, который начался в сентябре 2024 года и должен завершиться к концу 2026-го. В этот период владельцев обязали переоформить имущественные права в соответствии с законодательством РФ.

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Расследование показывает, что владельцев жилья, как правило, не уведомляют о включении их недвижимости в перечень "бесхозного" имущества. Украинцы вынуждены самостоятельно проверять сайты оккупационных администраций, чтобы узнать о статусе своего жилья.

Чтобы сохранить право собственности, украинцы должны получить российский паспорт и лично прибыть на оккупированную территорию в течение 30 дней. При этом журналисты отмечают, что при въезде в Россию люди проходят длительные проверки и рискуют быть задержанными.

В расследовании также напоминают, что в конце 2025 года Владимир Путин подписал закон, позволяющий передавать жилье с признаками "бесхозного имущества" в собственность региональных или муниципальных органов власти для дальнейшей передачи людям, лишившимся жилья в результате боевых действий. Получить такую недвижимость могут только граждане России.

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жилье (950) конфискация (632) оккупация (10637)
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Топ комментарии
+9
Це вже було. У 47-му році, за один день(!), з Західної України вивезли на Сибір 80 000 українців. З них 22 000 дітей до 12-ти років. (Операція "Запад".)
За 2 тижні уся освабаждьонная жилплощядь була заселена кацапами.
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07.08.2026 12:55 Ответить
+4
А скільки квартир росіян можна конфікскувати в Україні?
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07.08.2026 12:56 Ответить
+2
Ну місцевих ждунів не шкода.Мають що заслужили.Інша справа що нерухомість відбирають у всіх хто виїхав.В них доречі це стара практика.Ще у 2015 році їхав в АТО на Схід.В купе їхала бабуся з Луганди.Цілком адекватна і розказала що вимушена кожних 3 місяці їздить з Києва у Луганськ відмічатись.Бо місцева сєпарня може відібрать її квартиру як безхозну і віддать зальотним кацапам,або місцевим бомжам-сєпарам.Квартира-єдина її власність і втратить їй шкода.Діти в Києві за неї дуже переживали,але вона сказала що не хоче щоб в її житло заїхали якісь срані окупанти.
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07.08.2026 13:09 Ответить

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