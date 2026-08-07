Оккупанты готовятся конфисковать более 34 тысяч объектов жилья украинцев для передачи гражданам РФ, - BBC

Российские оккупационные власти с 2024 года конфисковали или определили для конфискации не менее 34 002 объекта недвижимости, принадлежащих гражданам Украины, на временно оккупированных территориях. Речь идет о квартирах, частных домах и дачах, которые в дальнейшем могут быть переданы гражданам РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании BBC Verify и Русской службы BBC.

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Больше всего жилья, которое оккупанты признали или планируют признать "бесхозным", зафиксировано в Мариуполе — 14 308 объектов. Далее следуют Луганск с 6 975 объектами и Мелитополь, где выявили 3 033 таких объекта.

По данным журналистов, оккупационная администрация проводит переучет недвижимости в соответствии с российским законодательством, который начался в сентябре 2024 года и должен завершиться к концу 2026-го. В этот период владельцев обязали переоформить имущественные права в соответствии с законодательством РФ.

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Расследование показывает, что владельцев жилья, как правило, не уведомляют о включении их недвижимости в перечень "бесхозного" имущества. Украинцы вынуждены самостоятельно проверять сайты оккупационных администраций, чтобы узнать о статусе своего жилья.

Чтобы сохранить право собственности, украинцы должны получить российский паспорт и лично прибыть на оккупированную территорию в течение 30 дней. При этом журналисты отмечают, что при въезде в Россию люди проходят длительные проверки и рискуют быть задержанными.

В расследовании также напоминают, что в конце 2025 года Владимир Путин подписал закон, позволяющий передавать жилье с признаками "бесхозного имущества" в собственность региональных или муниципальных органов власти для дальнейшей передачи людям, лишившимся жилья в результате боевых действий. Получить такую недвижимость могут только граждане России.

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