Россия взялась за мебель украинцев: на оккупированной Донетчине начали инвентаризацию имущества в "бесхозных" квартирах

Россия расширяет механизмы присвоения имущества украинцев на временно оккупированных территориях. На захваченной части Донецкой области оккупационная администрация приступила к официальному учету мебели, бытовой техники и другого имущества, оставшегося в квартирах, которые она признала "бесхозными".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила "Восточная правозащитная группа".

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Оккупанты описывают все имущество в заброшенных квартирах

По данным правозащитников, в июле 2026 года оккупационные власти ввели отдельный механизм учета движимого имущества, оставшегося в жилых помещениях украинцев на временно оккупированной территории Донецкой области.

В ходе обследования так называемых "бесхозных" квартир и домов специальные комиссии описывают мебель, бытовую технику и другие вещи, а также проводят их фото- и видеофиксацию.

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Имущество могут продать или передать другим

В "Восточной правозащитной группе" отмечают, что после проведения инвентаризации имущество могут передавать другим лицам, использовать, списывать или продавать.

Правозащитники подчеркивают, что таким образом Россия переходит от захвата украинской недвижимости к системному присвоению всего имущественного комплекса, оставленного гражданами Украины на оккупированных территориях.

По их мнению, это свидетельствует об углублении политики перераспределения частной собственности украинцев под контролем оккупационной администрации.

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