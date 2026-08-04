Росія взялася за меблі українців: на окупованій Донеччині почали інвентаризацію майна у "безхазяйних" квартирах

Росія розширює механізми привласнення майна українців на тимчасово окупованих територіях. На захопленій частині Донецької області окупаційна адміністрація почала офіційний облік меблів, побутової техніки та іншого майна, що залишилося у квартирах, які вона визнала "безхазяйними".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила "Східна правозахисна група".

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Окупанти описують усе майно в покинутих квартирах

За даними правозахисників, у липні 2026 року окупаційна влада запровадила окремий механізм обліку рухомого майна, яке залишилося в житлі українців на тимчасово окупованій території Донеччини.

Під час обстеження так званих "безхазяйних" квартир і будинків спеціальні комісії описують меблі, побутову техніку та інші речі, а також проводять їх фото- і відеофіксацію.

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Майно можуть продати або передати іншим

У "Східній правозахисній групі" зазначають, що після проведення інвентаризації майно можуть передавати іншим особам, використовувати, списувати або продавати.

Правозахисники наголошують, що таким чином Росія переходить від захоплення української нерухомості до системного привласнення всього майнового комплексу, залишеного громадянами України на окупованих територіях.

На їхню думку, це свідчить про поглиблення політики перерозподілу приватної власності українців під контролем окупаційної адміністрації.

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