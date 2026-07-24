Росія готує до "націоналізації" понад тисячу будинків на окупованій території Херсонщини, - Лубінець

Російські окупанти готуються до так званої "націоналізації" понад тисячу житлових будинків на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця у Телеграмі.

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Схема привласнення житла на окупованих територіях

За словами Лубінця, окупанти спочатку змушують мешканців отримувати російські документи, а потім вимагають переоформити майно за російським законодавством. Якщо люди цього не роблять, їхні домівки визнають безхазяйним і привласнюють.

За даними омбудсмана, упродовж 2025-2026 років до його офісу надійшло 151 звернення щодо таких дій.

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Масштаби та приклади тиску на власників

Також Лубінець додав, що окупати планують "націоналізувати" 1 172 житлові будинки на Херсонщині. З них 1 134 розташовані у Нижніх Сірогозах, 31 — у Нижніх Торгаях та 7 — у Першопокровці. Власники цих об’єктів не змогли перереєструвати майно за російськими правилами.

Омбудсмен також навів приклад міста Дніпрорудне на Запоріжжі, де людей змушували переоформити житло до 1 липня.

Лубінець підкреслив, що подібну практику Росія застосовує також на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей і в Криму.

Він закликав громадян, чиє майно було захоплене, звертатися до Офісу омбудсмана. Такі звернення допомагають фіксувати порушення прав людини та збирати докази злочинів.

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