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Росія готує до "націоналізації" понад тисячу будинків на окупованій території Херсонщини, - Лубінець

Дмитро Лубінець про привласнення житла росіянами на Херсонщині

Російські окупанти готуються до так званої "націоналізації" понад тисячу житлових будинків на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця у Телеграмі.

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Схема привласнення житла на окупованих територіях

За словами Лубінця, окупанти спочатку змушують мешканців отримувати російські документи, а потім вимагають переоформити майно за російським законодавством. Якщо люди цього не роблять, їхні домівки визнають безхазяйним і привласнюють.

За даними омбудсмана, упродовж 2025-2026 років до його офісу надійшло 151 звернення щодо таких дій.

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Масштаби та приклади тиску на власників

Також Лубінець додав, що окупати планують "націоналізувати" 1 172 житлові будинки на Херсонщині. З них 1 134 розташовані у Нижніх Сірогозах, 31 — у Нижніх Торгаях та 7 — у Першопокровці. Власники цих об’єктів не змогли перереєструвати майно за російськими правилами.

Омбудсмен також навів приклад міста Дніпрорудне на Запоріжжі, де людей змушували переоформити житло до 1 липня. 

Лубінець підкреслив, що подібну практику Росія застосовує також на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей і в Криму.

Він закликав громадян, чиє майно було захоплене, звертатися до Офісу омбудсмана. Такі звернення допомагають фіксувати порушення прав людини та збирати докази злочинів.

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житло (1292) окупація (7005) Херсонська область (6854)
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