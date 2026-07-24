Россия готовит к "национализации" более тысячи домов на оккупированной территории Херсонской области, - Лубинец
Российские оккупанты готовятся к так называемой "национализации" более тысячи жилых домов на временно оккупированной территории Херсонской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.
Схема присвоения жилья на оккупированных территориях
По словам Лубинца, оккупанты сначала заставляют жителей получать российские документы, а затем требуют переоформить имущество в соответствии с российским законодательством. Если люди этого не делают, их дома признают бесхозными и присваивают.
По данным омбудсмена, в течение 2025–2026 годов в его офис поступило 151 обращение по поводу таких действий.
Масштабы и примеры давления на собственников
Также Лубинец добавил, что оккупанты планируют "национализировать" 1 172 жилых дома в Херсонской области. Из них 1 134 расположены в Нижних Сирогозах, 31 — в Нижних Торгаях и 7 — в Першопокровке. Владельцы этих объектов не смогли перерегистрировать имущество по российским правилам.
Омбудсмен также привел пример города Днепрорудное в Запорожской области, где людей заставляли переоформить жилье до 1 июля.
Лубинец подчеркнул, что подобную практику Россия применяет также на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и в Крыму.
Он призвал граждан, чье имущество было захвачено, обращаться в Офис омбудсмена. Такие обращения помогают фиксировать нарушения прав человека и собирать доказательства преступлений.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль