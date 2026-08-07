Окупанти готуються конфіскувати понад 34 тисячі об’єктів житла українців для передачі громадянам РФ, - BBC

Російська окупаційна влада з 2024 року конфіскувала або визначила для конфіскації щонайменше 34 002 об'єкти нерухомості, що належать громадянам України, на тимчасово окупованих територіях. Йдеться про квартири, приватні будинки та дачі, які надалі можуть передати громадянам РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні BBC Verify та Російської служби BBC.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Найбільше житла, яке окупанти визнали або планують визнати "безхазяйним", зафіксовано у Маріуполі – 14 308 об'єктів. Далі йдуть Луганськ із 6 975 об'єктами та Мелітополь, де виявили 3 033 таких об'єкти.

За даними журналістів, окупаційна адміністрація проводить переоблік нерухомості за російським законодавством, який стартував у вересні 2024 року та має завершитися до кінця 2026-го. У цей період власників зобов'язали переоформити майнові права відповідно до законодавства РФ.

Читайте: Росія взялася за меблі українців: на окупованій Донеччині почали інвентаризацію майна у "безхазяйних" квартирах

Розслідування свідчить, що власників житла зазвичай не повідомляють про включення їхньої нерухомості до переліку "безхазяйного" майна. Українці змушені самостійно перевіряти сайти окупаційних адміністрацій, щоб дізнатися про статус свого житла.

Щоб зберегти право власності, українці мають отримати російський паспорт і особисто прибути на окуповану територію протягом 30 днів. Водночас журналісти зазначають, що під час в'їзду до Росії люди проходять тривалі перевірки та ризикують бути затриманими.

У розслідуванні також нагадують, що наприкінці 2025 року Володимир Путін підписав закон, який дозволяє передавати житло з ознаками "безхазяйного майна" у власність регіональних або муніципальних органів влади для подальшої передачі людям, які втратили житло внаслідок бойових дій. Отримати таку нерухомість можуть лише громадяни Росії.

Читайте також: Росія готує до "націоналізації" понад тисячу будинків на окупованій території Херсонщини, - Лубінець