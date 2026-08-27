Окупанти готують нові знесення будинків у Маріуполі: мешканців попереджають про виселення, - Центр вивчення окупації

У тимчасово окупованому Маріуполі готують нову хвилю знесення житлових будинків. Цього разу під демонтаж може потрапити сектор малоповерхової забудови на Лівобережжі, а людей, які там живуть, уже почали попереджати про майбутнє виселення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко.

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На місці будинків планують іпотечну забудову

За інформацією джерел Центру, йдеться про так звані "фінські будинки" у секторі між вулицями Межовою та Українського Козацтва, яка раніше мала назву Орджонікідзе.

Андрющенко стверджує, що окупаційна влада вже ухвалила рішення про їх демонтаж. Землю після знесення житла, за його даними, планують відвести під нову іпотечну забудову.

Мешканців району тим часом почали викликати до так званого управління ЖКГ на бульварі Шевченка, 301Б. Там людей попереджають, що вони мають залишити свої помешкання, оскільки будинки планують знести.

"У Маріуполі готують до нової хвилі демонтажів, викидаючи маріупольців на вулицю. Знов", – заявив Андрющенко.

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Після знесення – черга на компенсаційне житло

За його словами, зараз мешканцям оформлюють акти на знесення. Після цього людей мають поставити у чергу на отримання компенсаційного житла.

Водночас Андрющенко звертає увагу на головну проблему: людям не пояснюють, де вони мають жити від моменту знесення їхніх будинків до фактичного отримання іншої квартири.

За наявною інформацією, маріупольців планують переселяти до квартир із так званого муніципального житлового фонду. Частину цього фонду окупаційна влада формує за рахунок помешкань, які оголошує "безхазяйними".

Таким чином, за словами Андрющенка, люди ризикують втратити власне житло заради нової забудови, натомість отримавши лише перспективу чекати на квартиру з муніципального фонду.

"Головне питання, де люди житимуть між знесенням їхнього будинку та фактичним отриманням компенсаційної квартири та взагалі, чому вони мусять покинути власні будинки, – без відповіді", – наголосив керівник Центру вивчення окупації.

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