В окупованому Маріуполі продажі квартир у новобудовах зросли на 230% за рік: за липень продали 305 помешкань
У тимчасово окупованому Маріуполі стрімко зростають продажі квартир у новобудовах. У липні було продано 305 помешкань, а порівняно з аналогічним періодом минулого року показник зріс на 230%.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.
За його даними, одним із чинників попиту є пільгова іпотека під 2% річних. Наразі у 14 великих житлових проєктах Росії вже продано 3097 із 7088 квартир – 43,7% від загальної кількості.
"Тобто перед нами вже повноцінний масовий ринок нерухомості. Старі комплекси поступово розпродаються, а замість них забудовники постійно заводять нові сотні й тисячі квартир", – зазначив Андрющенко.
За його словами, Росія створила в окупованому місті фінансовий механізм, за допомогою якого квартири переходять у приватну власність росіян.
Найбільшу частку квартир серед першої хвилі іпотечної забудови продано у житловому комплексі "Дім з годинником" – 204 із 234, або 87%.
У "Резиденції" продано 167 із 237 квартир (70%), "Резиденції II" – 97 із 152 (64%), "Міраполісі" – 182 із 289 (63%).
У "Ленінградському кварталі" продано 1499 із 2453 квартир – 61%. У "Резиденції III" реалізовано 82 зі 136 квартир (60%), а в комплексі "Олімпійський" – 47 із 81 (58%).
Таким чином, за даними Андрющенка, найстаріші житлові проєкти окупантів уже пройшли основну фазу продажів, водночас забудовники продовжують виводити на ринок нові квартири.
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