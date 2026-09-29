Трамп согласился ослабить санкции против РФ в обмен на освобождение политзаключенных, - The Atlantic

Спецпредставитель президента США Джон Коул предложил Дональду Трампу новую стратегию в отношении России: добиваться освобождения гражданских политических заключённых в обмен на ослабление американских санкций и возобновление экономических связей с Москвой.

Об этом пишет The Atlantic, передает Цензор.НЕТ.

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Предложение Коула

Параллельно администрация Трампа прорабатывает канал договоренностей с Москвой. Спецпредставитель Джон Коул предложил схему, по которой Россия будет освобождать политических заключенных, а США в ответ будут ослаблять санкции против российской экономики. По данным издания, Трамп согласился на такой подход.

The Atlantic отмечает, что такая схема может создать возможности для американо-российских сделок по нефти, дизельному топливу, редкоземельным металлам и другим товарам ещё до окончания войны.

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Зачем это Трампу?

Кроме того, освобождение политзаключенных может стать аргументом в пользу присуждения Трампу Нобелевской премии мира. Ранее эту стратегию уже "опробовали" на Беларуси: США добились освобождения около 500 политзаключенных, а взамен ослабили часть санкций и начали работать над соглашением о закупке белорусского калия. Теперь по аналогичной модели Вашингтон хочет работать с Кремлем.

Идею Коулу подсказал российский нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, который напомнил о практике обмена заключёнными времён Рейгана и Горбачева.

Однако такой новый подход к взаимодействию с Кремлем, вероятно, вызовет возмущение Украины, Европы и даже многих союзников Трампа. Любая потенциальная деловая сделка между США и Россией несет риск поступления средств в российскую армию, даже несмотря на то, что она продолжает терроризировать Украину и угрожает развязать более масштабную войну против союзников США в Европе, добавляет издание.

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