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Трамп согласился ослабить санкции против РФ в обмен на освобождение политзаключенных, - The Atlantic

Встреча Трампа и Путина на Аляске 15 августа 2025 года

Спецпредставитель президента США Джон Коул предложил Дональду Трампу новую стратегию в отношении России: добиваться освобождения гражданских политических заключённых в обмен на ослабление американских санкций и возобновление экономических связей с Москвой.

Об этом пишет The Atlantic, передает Цензор.НЕТ.

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Предложение Коула

Параллельно администрация Трампа прорабатывает канал договоренностей с Москвой. Спецпредставитель Джон Коул предложил схему, по которой Россия будет освобождать политических заключенных, а США в ответ будут ослаблять санкции против российской экономики. По данным издания, Трамп согласился на такой подход.

  • The Atlantic отмечает, что такая схема может создать возможности для американо-российских сделок по нефти, дизельному топливу, редкоземельным металлам и другим товарам ещё до окончания войны.

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Зачем это Трампу?

Кроме того, освобождение политзаключенных может стать аргументом в пользу присуждения Трампу Нобелевской премии мира. Ранее эту стратегию уже "опробовали" на Беларуси: США добились освобождения около 500 политзаключенных, а взамен ослабили часть санкций и начали работать над соглашением о закупке белорусского калия. Теперь по аналогичной модели Вашингтон хочет работать с Кремлем.

Идею Коулу подсказал российский нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, который напомнил о практике обмена заключёнными времён Рейгана и Горбачева.

Однако такой новый подход к взаимодействию с Кремлем, вероятно, вызовет возмущение Украины, Европы и даже многих союзников Трампа. Любая потенциальная деловая сделка между США и Россией несет риск поступления средств в российскую армию, даже несмотря на то, что она продолжает терроризировать Украину и угрожает развязать более масштабную войну против союзников США в Европе, добавляет издание.

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Автор: 

россия (89720) санкции (12619) США (30559) политзаключенные (1651) Трамп Дональд (8283)
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Топ комментарии
+11
-Трамп, ти ***** санкції знімаєш з рф?
Трамп: "служу расії!"
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29.09.2026 16:31 Ответить
+8
Так вони звільгятиму, а потім ще наловлять. Це ж нескінченний конвейер - вже санкцій не залишиться, а москалі все ловитимуть і ловитимуть.
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29.09.2026 16:33 Ответить
+8
Трамп зовсім кукухою поїхав - та путлєр цих в"язнів наловить завтра вагон і маленьку теліжку
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29.09.2026 16:34 Ответить

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