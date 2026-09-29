Трамп погодився послаблювати санкції проти РФ в обмін на звільнення політв’язнів, - The Atlantic

Спецпредставник президента США Джон Коул запропонував Дональду Трампу нову стратегію щодо Росії: домагатися звільнення цивільних політичних в'язнів в обмін на послаблення американських санкцій та відновлення економічних зв'язків із Москвою.

Про це пише The Atlantic, передає Цензор.НЕТ.

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Пропозиція Коула

Паралельно адміністрація Трампа опрацьовує канал домовленостей із Москвою. Спецпредставник Джон Коул запропонував схему, за якою Росія звільнятиме політичних в'язнів, а США у відповідь послаблюватимуть санкції проти російської економіки. За даними видання, Трамп погодився на такий підхід.

The Atlantic зазначає, що така схема може створити можливості для американсько-російських угод щодо нафти, дизельного пального, рідкісноземельних металів та інших товарів ще до завершення війни.

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Навіщо це Трампу?

Також звільнення політвʼязнів може стати аргументом, щоб Трамп отримав Нобелівську премію миру. Раніше цю стратегію вже "протестували" на Білорусі: США домоглися звільнення близько 500 політв'язнів, а натомість послабили частину санкцій і почали працювати над угодою щодо закупівлі білоруського калію. Тепер за схожою моделлю Вашингтон хоче працювати з Кремлем.

Ідею Коулу підказав російський нобелівський лауреат Дмитро Муратов, який нагадав про практику обміну в’язнями часів Рейгана й Горбачова.

Однак такий новий підхід до взаємодії з Кремлем, ймовірно, викличе обурення України, Європи й навіть багатьох союзників Трампа. Будь-яка потенційна ділова угода між США та Росією несе ризик надходження коштів до російської армії, навіть попри те, що вона продовжує тероризувати Україну та загрожує розгортанням ширшої війни проти союзників США в Європі, додає видання.

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