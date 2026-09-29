Жителя Прикарпатья будут судить за распространение детской порнографии. ФОТО

В Прикарпатье в суд передали дело 29-летнего жителя Перегинской общины, которого обвиняют в приобретении, хранении и распространении порнографических материалов, в частности детской порнографии. После получения от него более 30 фотографий и видео жительница Херсона обратилась в правоохранительные органы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Ивано-Франковская областная прокуратура.

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По данным следствия, мужчина с помощью специального программного обеспечения на мобильном телефоне получил доступ к анонимному сайту с противоправным контентом. Там он приобрел порнографические материалы, которые впоследствии хранил на своем гаджете с целью распространения.

В марте 2026 года обвиняемый познакомился на сайте знакомств с 41-летней жительницей Херсона. В течение недели они переписывались, и мужчина прислал ей более 30 фото- и видеофайлов порнографического содержания. Часть материалов содержала детскую порнографию.

Увидев содержание полученных файлов, женщина сразу обратилась в правоохранительные органы.





Мужчину задержали и сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 301 и ч. 1, 3 ст. 301-1 УК Украины.

По ходатайству прокурора суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 млн грн.

В настоящее время ювенальные прокуроры Долинского отдела Калушской окружной прокуратуры направили обвинительный акт в суд.

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