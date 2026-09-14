Во Львове мужчину подозревают в распространении материалов, содержащих сцены сексуального насилия над детьми, - прокуратура

Во Львове 42-летнему мужчине предъявили подозрение в получении, хранении и распространении материалов, содержащих сцены сексуального насилия над детьми. Правоохранители обнаружили соответствующие файлы в его телефоне.

Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре и полиции области, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, по данным следствия, мужчина получал через Telegram видеофайлы с детской порнографией и хранил их в памяти мобильного телефона.

Летом 2026 года он якобы начал рассылать эти материалы другим пользователям. По данным правоохранителей, пять распространенных им файлов содержали признаки сексуального насилия над детьми.

В сентябре мужчину задержали. В ходе следственных действий правоохранители изъяли устройства, на которых обнаружили значительный объем порнографических материалов.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1, 3 и 4 ст. 301-1 Уголовного кодекса Украины - в получении и хранении детской порнографии с использованием информационно-телекоммуникационных систем и технологий, а также в её повторном распространении.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога.

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