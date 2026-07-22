Двух жителей Виннитчины и Киевщины приговорили за распространение детской порнографии
Прокуроры Могилев-Подольской окружной прокуратуры доказали в суде вину двух мужчин в преступлениях, связанных с детской порнографией.
Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора Украины, пишет Цензор.НЕТ.
Схема преступления и действия обвиняемых
В суде установлено, что 45-летний житель Винницкого района в течение 2015–2025 годов накопил и хранил более 500 файлов с детской порнографией.
В 2023 году он начал общаться в интернете с семилетним ребенком, выдавая себя за 17-летнего подростка. Впоследствии мужчина прибегал к психологическому давлению и шантажу.
В течение двух лет он заставлял ребенка снимать обнаженные части тела и присылать ему.
Следствие установило, что часть запрещенного контента он распространял в закрытых группах в мессенджерах. В течение длительного времени мужчина обменивался такими материалами с 57-летним жителем Киевской области.
"Часть запрещенного контента он распространял в закрытых группах в мессенджерах", — говорится в материалах дела.
Последнему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 301-1 Уголовного кодекса Украины.
Приговор суда и сроки заключения
В ноябре 2025 года прокуроры передали в суд обвинительный акт в отношении обоих фигурантов.
Районный суд признал их виновными в совершении преступлений. 45-летнего жителя Винницкой области приговорили к 13 годам лишения свободы.
Его сообщника из Киевской области приговорили к 9 годам лишения свободы.
Обоим мужчинам также запрещено работать с детьми в течение трех лет.
В суде обвиняемые свою вину не признали.
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