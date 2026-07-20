На гидроскутере в Молдову: на Виннитчине задержали организатора незаконной переправки через границу. ФОТОрепортаж
Сотрудники Могилев-Подольского пограничного отряда совместно с правоохранителями раскрыли очередную схему незаконного пересечения государственной границы.
Местный житель за 5000 долларов организовал для своего "клиента" экстремальный маршрут в Молдову через реку Днестр.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, передает Цензор.НЕТ.
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Преступную схему организовал 54-летний житель Винницкой области. Через один из популярных мессенджеров он нашел мужчину, который хотел незаконно выехать из страны.
Перевозчик разработал подробный план действий:
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Проинструктировал "клиента" относительно маршрута движения.
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Обязался доставить его к пограничной полосе в обход контрольных блокпостов.
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Заранее подготовил водный мотоцикл, на котором тот должен был самостоятельно пересечь Днестр и добраться до территории Молдовы.
Свои услуги "гид" оценил в 5 000 долларов США.
Правоохранители оперативно отреагировали и задержали дельца "на горячем" — непосредственно во время перевозки потенциального нарушителя к границе.
В ходе санкционированных обысков у фигуранта изъяли: автомобиль, гидроскутер, мобильные телефоны и деньги.
Мужчине уже официально сообщили о подозрении.
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