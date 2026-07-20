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На гидроскутере в Молдову: на Виннитчине задержали организатора незаконной переправки через границу. ФОТОрепортаж

Сотрудники Могилев-Подольского пограничного отряда совместно с правоохранителями раскрыли очередную схему незаконного пересечения государственной границы.

Местный житель за 5000 долларов организовал для своего "клиента" экстремальный маршрут в Молдову через реку Днестр.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Преступную схему организовал 54-летний житель Винницкой области. Через один из популярных мессенджеров он нашел мужчину, который хотел незаконно выехать из страны.

Перевозчик разработал подробный план действий:

  • Проинструктировал "клиента" относительно маршрута движения.

  • Обязался доставить его к пограничной полосе в обход контрольных блокпостов.

  • Заранее подготовил водный мотоцикл, на котором тот должен был самостоятельно пересечь Днестр и добраться до территории Молдовы.

Свои услуги "гид" оценил в 5 000 долларов США.

Правоохранители оперативно отреагировали и задержали дельца "на горячем" — непосредственно во время перевозки потенциального нарушителя к границе.

В ходе санкционированных обысков у фигуранта изъяли: автомобиль, гидроскутер, мобильные телефоны и деньги. 

Мужчине уже официально сообщили о подозрении. 

ГПСУ
ГПСУ
ГПСУ
ГПСУ

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Автор: 

Винницкая область (1187) Госпогранслужба (7219) Молдова (2030)
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