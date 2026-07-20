На гідроскутері до Молдови: на Вінниччині затримали організатора незаконного переправлення через кордон. ФОТОрепортаж
Співробітники Могилів-Подільського прикордонного загону спільно з правоохоронцями викрили чергову схему незаконного перетирання державного рубежу.
Місцевий житель за $5000 організував для свого "клієнта" екстремальний маршрут до Молдови через річку Дністер.
Про це повідомили в Державній прикордонній службі України, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
Злочинну схему налагодив 54-річний житель Вінницької області. Через один із популярних месенджерів він знайшов чоловіка, який прагнув незаконно виїхати з країни.
Переправник розробив детальний план дій:
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Проінструктував "клієнта" щодо маршруту руху.
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Зобов'язався доправити його до прикордонної смуги в обхід контрольних блокпостів.
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Завчасно підготував водний мотоцикл, на якому той мав самостійно форсувати Дністер і дістатися території Молдови.
Свої послуги "гід" оцінив у 5 000 доларів США.
Правоохоронці зреагували оперативно та затримали ділка "на гарячому" - безпосередньо під час транспортування потенційного порушника до прикордоння.
Під час санкціонованих обшуків у фігуранта вилучили: автомобіль, гідроскутер, мобільні телефони та гроші.
Чоловіку вже офіційно повідомили про підозру.
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