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Новини Фото Викрили переправників ухилянтів Незаконний перетин кордону
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На гідроскутері до Молдови: на Вінниччині затримали організатора незаконного переправлення через кордон. ФОТОрепортаж

Співробітники Могилів-Подільського прикордонного загону спільно з правоохоронцями викрили чергову схему незаконного перетирання державного рубежу.

Місцевий житель за $5000 організував для свого "клієнта" екстремальний маршрут до Молдови через річку Дністер.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

Злочинну схему налагодив 54-річний житель Вінницької області. Через один із популярних месенджерів він знайшов чоловіка, який прагнув незаконно виїхати з країни.

Переправник розробив детальний план дій:

  • Проінструктував "клієнта" щодо маршруту руху.

  • Зобов'язався доправити його до прикордонної смуги в обхід контрольних блокпостів.

  • Завчасно підготував водний мотоцикл, на якому той мав самостійно форсувати Дністер і дістатися території Молдови.

Свої послуги "гід" оцінив у 5 000 доларів США.

Правоохоронці зреагували оперативно та затримали ділка "на гарячому" - безпосередньо під час транспортування потенційного порушника до прикордоння.

Під час санкціонованих обшуків у фігуранта вилучили: автомобіль, гідроскутер, мобільні телефони та гроші. 

Чоловіку вже офіційно повідомили про підозру. 

ДПСУ
ДПСУ
ДПСУ
ДПСУ

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Автор: 

Вінницька область (1182) ДПСУ Держприкордонслужба (6815) Молдова (2227)
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