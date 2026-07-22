Двох жителів Вінниччини та Київщини засудили за поширення дитячої порнографії
Прокурори Могилів-Подільської окружної прокуратури довели в суді вину двох чоловіків у злочинах, пов’язаних із дитячою порнографією.
Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора України, пише Цензор.НЕТ.
Схема злочину та дії обвинувачених
У суді встановлено, що 45-річний житель Вінницького району упродовж 2015–2025 років накопичив і зберігав понад 500 файлів із дитячою порнографією.
У 2023 році він почав спілкуватися в інтернеті із семирічною дитиною, видаючи себе за 17-річного підлітка. Згодом чоловік застосовував психологічний тиск і шантаж.
Упродовж двох років він змушував дитину знімати оголені частини тіла та надсилати йому.
Слідство встановило, що частину забороненого контенту він поширював у закритих групах у месенджерах. Тривалий час чоловік обмінювався такими матеріалами із 57-річним жителем Київщини.
"Частину забороненого контенту він поширював у закритих групах у месенджерах", — йдеться у матеріалах справи.
Останньому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 301-1 Кримінального кодексу України.
Вирок суду і строки ув’язнення
У листопаді 2025 року прокурори передали обвинувальний акт до суду щодо обох фігурантів.
Районний суд визнав їх винними у вчиненні злочинів. 45-річного жителя Вінниччини засудили до 13 років позбавлення волі.
Його спільника з Київщини засудили до 9 років ув’язнення.
Обом чоловікам також заборонено працювати з дітьми протягом трьох років.
У суді обвинувачені своєї вини не визнали.
- Раніше ми писали, що посадовця Краматорської міськради підозрюють у зберіганні дитячої порнографії та зброї.
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