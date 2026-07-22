Двох жителів Вінниччини та Київщини засудили за поширення дитячої порнографії

Прокурори Могилів-Подільської окружної прокуратури довели в суді вину двох чоловіків у злочинах, пов’язаних із дитячою порнографією.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора України, пише Цензор.НЕТ.

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Схема злочину та дії обвинувачених

У суді встановлено, що 45-річний житель Вінницького району упродовж 2015–2025 років накопичив і зберігав понад 500 файлів із дитячою порнографією.

У 2023 році він почав спілкуватися в інтернеті із семирічною дитиною, видаючи себе за 17-річного підлітка. Згодом чоловік застосовував психологічний тиск і шантаж.

Упродовж двох років він змушував дитину знімати оголені частини тіла та надсилати йому.

Слідство встановило, що частину забороненого контенту він поширював у закритих групах у месенджерах. Тривалий час чоловік обмінювався такими матеріалами із 57-річним жителем Київщини.

"Частину забороненого контенту він поширював у закритих групах у месенджерах", — йдеться у матеріалах справи.

Останньому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 301-1 Кримінального кодексу України.

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Вирок суду і строки ув’язнення

У листопаді 2025 року прокурори передали обвинувальний акт до суду щодо обох фігурантів.

Районний суд визнав їх винними у вчиненні злочинів. 45-річного жителя Вінниччини засудили до 13 років позбавлення волі.

Його спільника з Київщини засудили до 9 років ув’язнення.

Обом чоловікам також заборонено працювати з дітьми протягом трьох років.

У суді обвинувачені своєї вини не визнали.

Раніше ми писали, що посадовця Краматорської міськради підозрюють у зберіганні дитячої порнографії та зброї.

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