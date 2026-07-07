Посадовця Краматорської міськради підозрюють у зберіганні дитячої порнографії та зброї, - прокуратура. ФОТО

У Краматорську затримали посадовця міської ради, якого підозрюють у зберіганні матеріалів із дитячою порнографією, а також незаконному зберіганні зброї та боєприпасів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

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За даними слідства, 54-річний посадовець завантажив до свого облікового запису Google шість файлів порнографічного характеру за участю неповнолітніх та малолітніх дітей. Серед них були фотографії оголених хлопчиків і сцени їх сексуальної експлуатації.

У прокуратурі зазначили, що комплексна комп'ютерно-технічна та судово-мистецтвознавча експертиза підтвердила, що вилучені файли містять дитячу порнографію.











Під час обшуку, який відбувся 2 липня у квартирі підозрюваного, правоохоронці вилучили два ноутбуки, мобільний телефон, роутер, а також два пістолети – Макарова та ТТ, понад 200 набоїв, осколкову ручну гранату та оборонно-наступальну протипіхотну гранату із запалами.

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 1 ст. 301-1 Кримінального кодексу України (одержання доступу до дитячої порнографії з метою її подальшого зберігання без мети збуту чи розповсюдження) та ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне придбання і зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів).

Триває досудове розслідування.

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