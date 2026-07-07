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Чиновника Краматорского горсовета подозревают в хранении детской порнографии и оружия, - прокуратура. ФОТО

В Краматорске задержали чиновника городского совета, которого подозревают в хранении материалов с детской порнографией, а также в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

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По данным следствия, 54-летний чиновник загрузил в свою учетную запись Google шесть файлов порнографического характера с участием несовершеннолетних и малолетних детей. Среди них были фотографии обнаженных мальчиков и сцены их сексуальной эксплуатации.

В прокуратуре отметили, что комплексная компьютерно-техническая и судебно-искусствоведческая экспертиза подтвердила, что изъятые файлы содержат детскую порнографию.

В Краматорске задержали чиновника городского совета по подозрению в хранении детской порнографии

В Краматорске задержали чиновника городского совета по подозрению в хранении детской порнографии
В Краматорске задержали чиновника городского совета по подозрению в хранении детской порнографии
В Краматорске задержали чиновника городского совета по подозрению в хранении детской порнографии

Во время обыска, который состоялся 2 июля в квартире подозреваемого, правоохранители изъяли два ноутбука, мобильный телефон, роутер, а также два пистолета - "Макаров" и ТТ, более 200 патронов, осколочную ручную гранату и оборонительно-наступательную противопехотную гранату с запалами.

Чиновнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 301-1 Уголовного кодекса Украины (получение доступа к детской порнографии с целью ее дальнейшего хранения без намерения сбыта или распространения) и ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов).

Продолжается досудебное расследование.

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Автор: 

дети (6937) Краматорськ (2507) порнография (238) Донецкая область (12579) Краматорский район (1311)
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