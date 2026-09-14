У Львові чоловіка підозрюють у поширенні матеріалів сексуального насильства над дітьми, - прокуратура

У Львові 42-річному чоловікові оголосили підозру в отриманні, зберіганні та поширенні матеріалів сексуального насильства над дітьми. Правоохоронці виявили відповідні файли у його телефоні.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі та поліції області, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, за даними слідства, чоловік отримував через Telegram відеофайли з дитячою порнографією та зберігав їх у пам’яті мобільного телефону.

Влітку 2026 року він нібито почав надсилати ці матеріали іншим користувачам. За даними правоохоронців, п’ять поширених ним файлів містили ознаки сексуального насильства над дітьми.

У вересні чоловіка затримали. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили пристрої, на яких виявили значний обсяг порнографічних матеріалів.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1, 3 та 4 ст. 301-1 Кримінального кодексу України – в одержанні та зберіганні дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій, а також у її повторному розповсюдженні.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

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