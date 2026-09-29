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Новини Розповсюдження порнографії
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Жителя Прикарпаття судитимуть за розповсюдження дитячої порнографії. ФОТО

На Прикарпатті до суду передали справу 29-річного жителя Перегінської громади, якого обвинувачують у придбанні, зберіганні та розповсюдженні порнографічних матеріалів, зокрема дитячої порнографії. Після отримання від нього понад 30 фото та відео жителька Херсона звернулася до правоохоронців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила Івано-Франківська обласна прокуратура.

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За даними слідства, чоловік за допомогою спеціального програмного забезпечення на мобільному телефоні отримав доступ до анонімного сайту з протиправним контентом. Там він придбав порнографічні матеріали, які надалі зберігав на своєму ґаджеті з метою розповсюдження.

У березні 2026 року обвинувачений познайомився на сайті знайомств із 41-річною жителькою Херсона. Протягом тижня вони листувалися, а чоловік надіслав їй понад 30 фото- та відеофайлів порнографічного змісту. Частина матеріалів містила дитячу порнографію.

Побачивши зміст отриманих файлів, жінка одразу звернулася до правоохоронців.

На Прикарпатті судитимуть чоловіка за розповсюдження дитячої порнографії
На Прикарпатті судитимуть чоловіка за розповсюдження дитячої порнографії

Чоловіка затримали та повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 301 та ч. 1, 3 ст. 301-1 КК України.

За клопотанням прокурора суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1 млн грн.

Наразі ювенальні прокурори Долинського відділу Калуської окружної прокуратури скерували обвинувальний акт до суду.

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