Жителя Прикарпаття судитимуть за розповсюдження дитячої порнографії. ФОТО

На Прикарпатті до суду передали справу 29-річного жителя Перегінської громади, якого обвинувачують у придбанні, зберіганні та розповсюдженні порнографічних матеріалів, зокрема дитячої порнографії. Після отримання від нього понад 30 фото та відео жителька Херсона звернулася до правоохоронців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила Івано-Франківська обласна прокуратура.

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За даними слідства, чоловік за допомогою спеціального програмного забезпечення на мобільному телефоні отримав доступ до анонімного сайту з протиправним контентом. Там він придбав порнографічні матеріали, які надалі зберігав на своєму ґаджеті з метою розповсюдження.

У березні 2026 року обвинувачений познайомився на сайті знайомств із 41-річною жителькою Херсона. Протягом тижня вони листувалися, а чоловік надіслав їй понад 30 фото- та відеофайлів порнографічного змісту. Частина матеріалів містила дитячу порнографію.

Побачивши зміст отриманих файлів, жінка одразу звернулася до правоохоронців.





Чоловіка затримали та повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 301 та ч. 1, 3 ст. 301-1 КК України.

За клопотанням прокурора суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1 млн грн.

Наразі ювенальні прокурори Долинського відділу Калуської окружної прокуратури скерували обвинувальний акт до суду.

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