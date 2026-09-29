Мобилизованный после поездки на Рош га-Шана хасид Карлинский будет служить военным врачом в Одессе
Хасид Йонатан Карлинский, которого после возвращения с празднования Рош ха-Шана в Умани передали правоохранительным органам в связи с тем, что он находился в розыске как военнообязанный, будет служить военным врачом в Одессе. Ранее сообщалось, что его могут направить на тыловую базу в нескольких десятках километров от фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Jerusalem Post, место службы Карлински изменили после обращений главного раввина Одессы и Юга Украины Авраама Вольфа.
По данным издания, Карлински опасался, что его могут направить служить в район боевых действий вблизи Харькова. В Федерации еврейских общин Украины ранее заявляли, что он будет работать врачом на тыловой базе в нескольких десятках километров от фронта.
Впоследствии Вольф провёл переговоры с высокопоставленными украинскими военными и представителями хасидских движений. После этого место службы Карлински изменили - теперь он будет работать военным врачом в медицинском центре Одессы.
Медицинский центр расположен недалеко от местной еврейской общины, которая, по информации Jerusalem Post, будет обеспечивать Карлински духовной и материальной поддержкой. В частности, ему будут предоставлять кошерную пищу, а также он будет иметь доступ к синагоге.
"Чувствуем огромное облегчение. Это все, о чем мы могли молиться: знать, что он будет служить в безопасном месте, в окружении теплой громады, которая позаботится обо всех его нуждах", - заявили близкие мужчины.
Что известно о ситуации с Карлински
Ранее израильские СМИ сообщали, что 49-летнего Йонатана Карлински Машака, проживающего в израильском городе Бейтар-Илит, 16 сентября задержали при попытке выехать из Украины после празднования Рош га-Шана в Умани.
По данным СМИ, мужчина родился в Украине во времена СССР, а около 14 лет назад переехал в Израиль. После паломничества он направлялся на автобусе к пункту пропуска Орловка – Исакча на украинско-румынской границе.
Государственная пограничная служба Украины впоследствии опровергла сообщения о якобы мобилизации гражданина Израиля непосредственно на границе.
В ГПСУ рассказали, что в ходе проверки установили наличие у Карлински также украинского гражданства. Кроме того, в учетных данных военнообязанных содержалась информация о том, что мужчина находится в розыске.
Пограничники передали его представителям Национальной полиции для дальнейшей проверки. В ГПСУ подчеркнули, что сами пограничники мобилизационных мероприятий в пунктах пропуска не проводят.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Всім зрозуміло ? Не хочете на фронт - шукайте знайомих рабинів !