Мобілізований після поїздки на Рош га-Шана хасид Карлінскі служитиме військовим лікарем в Одесі

Хасид Йонатан Карлінскі, якого після повернення зі святкування Рош га-Шана в Умані передали правоохоронцям через перебування в розшуку як військовозобов’язаного, служитиме військовим лікарем в Одесі. Раніше повідомлялося, що його можуть направити на тилову базу за кілька десятків кілометрів від фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Jerusalem Post, місце служби Карлінскі змінили після звернень головного рабина Одеси та Півдня України Авраама Вольфа.

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За даними видання, Карлінскі побоювався, що його можуть направити служити в район бойових дій поблизу Харкова. У Федерації єврейських громад України раніше заявляли, що він працюватиме лікарем на тиловій базі за кілька десятків кілометрів від фронту.

Згодом Вольф провів переговори з високопоставленими українськими військовими та представниками хасидських рухів. Після цього місце служби Карлінскі змінили – тепер він працюватиме військовим лікарем у медичному центрі Одеси.

Медичний центр розташований поблизу місцевої єврейської громади, яка, за інформацією Jerusalem Post, забезпечуватиме Карлінскі духовною та матеріальною підтримкою. Зокрема, йому надаватимуть кошерну їжу, також він матиме доступ до синагоги.

"Відчуваємо величезне полегшення. Це все, про що ми могли молитися: знати, що він буде служити в безпечному місці, в оточенні теплої громади, яка подбає про всі його потреби", – заявили близькі чоловіка.

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Що відомо про ситуацію з Карлінскі

Раніше ізраїльські ЗМІ повідомляли, що 49-річного Йонатана Карлінскі Машака, який проживає в ізраїльському місті Бейтар-Іліт, 16 вересня затримали під час спроби виїхати з України після святкування Рош га-Шана в Умані.

За даними медіа, чоловік народився в Україні за часів СРСР, а близько 14 років тому переїхав до Ізраїлю. Після паломництва він прямував автобусом до пункту пропуску Орлівка – Ісакча на українсько-румунському кордоні.

Державна прикордонна служба України згодом спростувала повідомлення про нібито мобілізацію громадянина Ізраїлю безпосередньо на кордоні.

У ДПСУ пояснили, що під час перевірки встановили наявність у Карлінскі також українського громадянства. Крім того, в обліках військовозобов’язаних містилася інформація про перебування чоловіка в розшуку.

Прикордонники передали його представникам Національної поліції для подальшої перевірки. У ДПСУ наголошували, що самі прикордонники мобілізаційних заходів у пунктах пропуску не проводять.

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